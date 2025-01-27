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NBA》Kobe逝世5週年 「甜瓜」安東尼：追憶後才懂有多珍貴

2025/01/27 12:16

安東尼和布萊恩。（資料照，法新社）安東尼和布萊恩。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天是湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的逝世5週年，傳奇名將「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）在社群平台發文緬懷前國家隊隊友，感嘆追憶後才知道有多麼珍貴。

41歲的湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩與13歲的二女兒吉安娜（Gianna Bryant），在2020年美國時間1月26日因直升機撞山意外過世，布萊恩享年41歲，噩耗震驚各界。布萊恩逝世今天滿5週年，外界紛紛哀悼這名籃球巨星。

安東尼在2008及2012年奧運與布萊恩並肩作戰為美國隊出賽，兩人不僅是隊友，也建立深厚交情。安東尼今天PO出兩人效力國家隊的照片，並發文哀悼好友，「有時候，你永遠不會知道某個瞬間的價值，直到它變成回憶。」

湖人並沒有公開發布正式聲明，但他們在社群平台PO出布萊恩與二女兒吉安娜坐在場邊的合照，緬懷他們。NBA主席席爾瓦（Adam Silver）則是發表聲明表示，「布萊恩的存在仍持續鼓勵那些有志成為NBA球員以及所有的運動員，以及那些完全被他不懈追求卓越的精神所激勵的人們。我們的心與布萊恩和吉安娜的家人同在，他們對籃球這項運動上有著深厚的情感。」

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