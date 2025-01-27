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MLB》去年動TJ僅留下7場出賽 太空人強投哈維爾目標明星賽後回歸

2025/01/27 12:42

哈維爾。（資料照，美聯社）哈維爾。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人昨日舉行粉絲活動，去年進行手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）的先發投手哈維爾（Cristian Javier）在接受休士頓媒體《KPRC》記者亞歷山大（Ari Alexander）的採訪時表示，自己將目標放在明星賽後回歸。

27歲的哈維爾2020年升上大聯盟，在2022年迎來生涯年，當時30場的出賽其中25場擔任先發，148.2局中送出194次三振，繳出11勝9敗，防禦率2.54的成績（ERA+150），進到季後賽後，2場先發出賽都拿下勝投，是球隊能奪冠的功臣之一。

然而去年哈維爾在季中宣布將進行手肘韌帶置換手術，導致剩餘賽季報銷，留下7場出賽、防禦率3.89的成績，直到今天宣布將已明星賽後重返賽場作為目標。

《MLBTR》撰文表示，太空人輪值內還有瓦德茲（Framber Valdez）、布朗（Hunter Brown）、阿里格蒂（Spencer Arrighetti）與布蘭柯（Ronel Blanco）坐鎮，還有從小熊換來的威斯奈斯基（Hayden Wesneski），讓哈維爾即便還仍需一段時間康復與投球，也能因球隊紮實的先發陣容為他爭取更多康復時間。

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