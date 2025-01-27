NFL》險勝比爾奪美聯冠軍 酋長闖超級盃尋求3連霸

酋長闖超級盃尋求3連霸。（今日美國）

〔中央社〕職業美式足球聯盟（NFL）進入最後激戰，堪薩斯市酋長今年尋求超級盃3連霸，但它得先闖過虎視眈眈的水牛城比爾，最後兩隊在美聯冠軍戰中，酋長以32比29在最後關頭險勝。

酋長與比爾上一次交手時，比爾是以30比21取勝。今天比賽中，比爾先攻沒有結果棄踢後，酋長在第1節先由韓特（Kareem Hunt）跑出12碼達陣，比爾後來再以踢攻追上3分。

請繼續往下閱讀...

第2節時，比爾6碼線成功達陣，但酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes），也在11碼短傳還以顏色，隨後雙方各有1次達陣，但比爾最後的2分轉換失敗，上半場酋長以21比16領先。

下半場開戰，比爾殺進酋長1碼區，四分衛艾倫（Josh Allen）賭下第4次攻擊機會強攻達陣，但2分轉換再度失敗，雙方比數來到22比21，比爾超前1分。比爾在這一波攻擊從己端20碼，用了13次機會推進至達陣區，酋長防線面臨極大挑戰，同時酋長本節進攻也無建樹。

進入決勝第4節，比爾推進至酋長41碼處發生失誤，馬霍姆斯以跑陣加上傳球發動反攻，最終在比爾10碼區以霰彈槍陣型達陣，2分轉換也順利拿下，酋長在此輪關鍵攻擊中拿下8分，以29比22領先對手，不過雙方差距仍然只有7分，也就是1個達陣與1分附加分。

剩下10分鐘不到的比爾展開回攻，艾倫以32碼傳球來到酋長門前4碼處，關鍵的第3次攻擊失敗後，比爾再發動賭注式的第4次強攻，結果由塞繆爾（Curtis Samuel）順利在右側達陣，附加分成功拿下後，雙方戰成29比29平手，但球權回到酋長。

酋長的馬霍姆斯在比賽末期發揮明星本色，僅用了1分40秒就在傳球為主的攻勢下殺回比爾門前，不過他在10碼處遭擒殺後，接連2次傳球失利退至17碼，只好選擇踢攻拿下3分，酋長32比29領先，但比爾在比賽剩2分多時拿回球權。

比爾最後反攻從己方30碼處開始，最終來到42碼處。面對第4次進攻機會仍須5碼才能拿到下一輪攻擊權。在此重要關頭，比爾傳球未成球權回到酋長，而比賽僅剩不到2分鐘，也註定酋長將前進紐奧良尋求超級盃3連霸。

酋長此役獲勝後，將會在今年超級盃面對2023年的老對手費城老鷹，代表國聯冠軍的老鷹是3年內2度闖進超級盃，美聯冠軍酋長則已連續2年奪冠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法