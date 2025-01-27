MLB》佐佐木朗希的使用法 道奇總裁將參考海盜火球狀元史基斯

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希以小聯盟合約加盟衛冕軍道奇，要如何使用這名日本火球男，球隊棒球營運總裁A.佛里曼（Andrew Friedman）用海盜22歲火球狀元史基斯（Paul Skenes）來當參考標準。

衛冕軍道奇新賽季先發輪值將採用6人輪值，開季預測是史奈爾（Blake Snell）、大谷翔平、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希和岡索林（Tony Gonsolin），陣中就擁有5名頭號王牌投手，陣容十分豪華且具有深度，如果三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）回歸的話，陣中就有12名先發投手。

請繼續往下閱讀...

道奇棒球營運總裁A.佛里曼受訪時表示，今年球隊將會為先發投手提供充足的休息，合理分配登板場次，確保每位投手都能在健康的狀態下投球。

佐佐木朗希新賽季可能會擔任球隊的第5號先發，讓他可以在沒有巨大壓力的情況下去適應大聯盟賽事，保持適當的休息天數避免過勞。A.佛里曼也提到，不會一開始就幫佐佐木朗希設定登板場數，調度應該會向海盜狀元郎史基斯類似。去年他從未出現投一休四的情況，也並沒有投超過170局，因此佐佐木朗希的投球場次和局數應該會與去年的史基斯相去不遠。

史基斯上季先發23場，繳出11勝3敗、防禦率僅1.96，共投133局，投出170次三振打破海盜隊史新秀紀錄，勇奪國聯新人王。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法