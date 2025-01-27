晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》二刀流大谷翔平將續繳MVP表現！ 官網評價為首要亮點

2025/01/27 16:21

官網引用預測系統，將大谷翔平評比為新賽季最值得關注的人選。（資料照）官網引用預測系統，將大谷翔平評比為新賽季最值得關注的人選。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網記者艾德勒（David Adler）今天用《FanGraphs》的 Steamer預測系統，點出新賽季10位值得注意的人選，他把將以二刀流回歸的大谷翔平列在第一名，大谷被預測在投、打兩端的成績會獲得全聯盟最高的fWAR（勝利貢獻值）。

《FanGraphs》的 Steamer預測系統認為，大谷翔平新賽季會以打者身分敲出43轟、跑出34盜、打進104分打點，整體攻擊指數0.939；投手方面防禦率為3.48、送出141K，K/9值10.5。投、打兩端合計fWAR8.1。

艾德勒提到，大谷翔平有望在今年重拾超級二刀流的巨星身手，這位衛冕MVP才剛在去年繳出生涯最好的打者賽季，今年預計將重返投手丘。Steamer預測系統認為，大谷翔平新賽季仍會是球界最有價值的球員，其打者獲得5.6fWAR，投手獲得2.5fWAR，兩者相加比所有球員都高，而預測系統給出的第二名為皇家游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.），他獲得7.4fWAR。

大谷翔平在經歷「50轟、50盜」的大聯盟史詩賽季後，新賽季被預測可以敲出43轟，在預測僅次於賈吉（Aaron Judge），同時跑出34次盜壘成功，是預測系統中唯三能夠達成單季「30轟、30盜」的選手，另外兩人是小惠特跟守護者主砲拉米瑞茲（Jose Ramirez）。且大谷在投手上的預測表現也相當好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中