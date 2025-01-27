MLB》二刀流大谷翔平將續繳MVP表現！ 官網評價為首要亮點

官網引用預測系統，將大谷翔平評比為新賽季最值得關注的人選。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網記者艾德勒（David Adler）今天用《FanGraphs》的 Steamer預測系統，點出新賽季10位值得注意的人選，他把將以二刀流回歸的大谷翔平列在第一名，大谷被預測在投、打兩端的成績會獲得全聯盟最高的fWAR（勝利貢獻值）。

《FanGraphs》的 Steamer預測系統認為，大谷翔平新賽季會以打者身分敲出43轟、跑出34盜、打進104分打點，整體攻擊指數0.939；投手方面防禦率為3.48、送出141K，K/9值10.5。投、打兩端合計fWAR8.1。

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艾德勒提到，大谷翔平有望在今年重拾超級二刀流的巨星身手，這位衛冕MVP才剛在去年繳出生涯最好的打者賽季，今年預計將重返投手丘。Steamer預測系統認為，大谷翔平新賽季仍會是球界最有價值的球員，其打者獲得5.6fWAR，投手獲得2.5fWAR，兩者相加比所有球員都高，而預測系統給出的第二名為皇家游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.），他獲得7.4fWAR。

大谷翔平在經歷「50轟、50盜」的大聯盟史詩賽季後，新賽季被預測可以敲出43轟，在預測僅次於賈吉（Aaron Judge），同時跑出34次盜壘成功，是預測系統中唯三能夠達成單季「30轟、30盜」的選手，另外兩人是小惠特跟守護者主砲拉米瑞茲（Jose Ramirez）。且大谷在投手上的預測表現也相當好。

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