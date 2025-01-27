NBA》突破困境重拾自信！蟻人尋求「籃球之神」建議表現顯著提升

愛德華茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕根據《NBC SPORTS》報導，現年23歲的灰狼一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards），本賽季因對手頻繁使用包夾策略對付他而感到沮喪。根據《ESPN》瓊斯（Mark Jones）透露，愛德華茲最近向「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）尋求了建議。

由於湯斯（Karl-Anthony Towns）的離隊，加上本季三命中率僅32.7%的藍道（Julius Randle）加入灰狼後場上空間未如過往寬闊，使得愛德華茲的進攻空間受到嚴重壓縮，他在接受《The Athletic》記者Krawcynski採訪時表示：「我只有23歲，我可不想整晚都在傳球，你懂我的意思嗎？……但以目前他們防守我的方式，我必須這麼做。」

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瓊斯在灰狼對上金塊的比賽轉播中透露了部分訊息：「我從他身邊的人聽說，大約三周前，愛德華茲聯繫了喬丹，請教他如何處理包夾和陷阱。他此前感到非常沮喪，但情況似乎有好轉。」

喬丹在職業生涯初期以強大的身體素質和突破能力為基礎，展現出無可匹配的天賦。然而，隨著對手開始採取包夾策略並不斷對喬丹施加身體對抗時，喬丹學會信任隊友，增加隊友在進攻的球權，開發低位單打能力，最後造就了他的總冠軍傳奇之路。

事實上，在過去5場比賽中，愛德華茲的場均數據提升顯著，達到30.2分、6.2助攻，投籃命中率47.1%，三分命中率44.4%，正負值＋6.4；相比本賽季平均的26.3分、4.4助攻，投籃命中率44.5%，三分球命中率42.5%，正負值＋2.7提升不少。灰狼在此期間也取得3勝2敗的成績，包括以133：104大勝金塊。

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