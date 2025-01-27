NBA》數據打臉總教練？ 柯爾仍力挺施洛德：他對我們幫助很大

柯爾。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕勇士在去年12月15日透過交易換來施洛德（Dennis Schroder），希望他能與勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）搭檔成為雙後場組合，同時在柯瑞下場時擔任進攻組織核心。總教練柯爾（Steve Kerr）在昨日賽後表示，施洛德的到來對球隊幫助很大。然而，根據《NBC SPORTS》報導，許多數據並不支持這一說法。

「我喜歡施洛德，他對我們幫助很大，尤其是在柯瑞下場時的控球壓力與防守，他和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在這段時間形成了不錯的組合，我認為施洛德的表現很好。」柯爾在賽後說道。

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事實上，施洛德與波傑姆斯基同時上場的54分鐘裡，正負值僅為－7.1，與柯爾的評價有所出入。

這筆交易原本旨在解決勇士後場深度問題，但五周過去，施洛德的表現並未達到預期。其擅長高位擋拆與切入風格並不符合勇士的跑動進攻體系，勇士甚至在單場比賽曾出現多達6次24秒違例的情形。

此外，在這20場比賽中，施洛德與柯瑞共同上場的時間為243分鐘，正負值為-9，是柯瑞所有搭檔中僅次於沃特斯（Lindy Waters III）的倒數第2差表現。

施洛德自加入勇士後，球隊戰績僅8勝12敗，其場均僅能貢獻10.4分、2籃板、4.4助攻、0.8抄截的表現，投籃命中率36.8%，三分命中率僅30%，另有2.1次失誤。

另外，施洛德助攻數為近5個賽季新低，三分命中率則是7個賽季以來最差，得分為近10個賽季新低，籃板數為生涯倒數第2，投籃命中率更是生涯新低。

雖然柯爾坦言，賽季中途加入新球隊從來不容易，但他相信施洛德正在找到自己的定位，並將成為隊上的重要角色。

勇士本賽季的困境不僅限於施洛德的表現，柯瑞帶傷上陣、前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與明星前鋒D.格林（Draymond Green）因傷缺陣、希爾德（Buddy Hield）準星下滑，都對球隊造成影響。目前，勇士戰績僅為22勝23敗，勝率未達5成，僅位居西部第11名。

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