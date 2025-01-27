MLB》結束夢幻新秀年邁向二年級！ 道奇山本由伸分享休賽季動態

山本由伸（右起）休賽季與澤田圭佑及高橋宏斗訓練。（圖片取自IG）



李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日籍投手山本由伸，在以12年13.25億美元大約轉戰大聯盟後，於新秀年第一個賽季就隨隊奪下世界大賽冠軍，今天他在自己的社群軟體上為近期飽受大火摧殘的洛杉磯地區祈福，並分享自己休賽季的動態。

山本由伸從歐力士轉戰道奇的第一個賽季不算完美但十分夢幻，例行賽受傷勢影響僅投18場先發，在90.0局拿下7勝2敗，防禦率3.00，送出105K、22BB，不過他生涯第一次的季後賽大顯身手，除了首戰被教士3局5分打爆外，接下來的3場先發合計15.3局僅失3分自責分，且他在世界大賽G2對陣洋基繳出的6.1局僅失1分奪勝好投，他也成為2021年東京奧運金牌，2023年經典賽冠軍，大聯盟世界大賽冠軍得主，寫下史上第1次的「3大賽世界第一」。

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在結束新秀賽季後，山本由伸新賽季將與大谷翔平、佐佐木朗希組成日籍三巨頭，此外還有兩屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell），強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、岡索林（Tony Gonsolin）等人，神獸克蕭（Clayton Kershaw）預計也有望重返輪值。

山本由伸（持麥克風者）新秀年就隨隊拿下世界大賽冠軍。（資料照）

今天山本由伸在自己的社群軟體上發文為近期洛杉磯的大火祈福，希望受影響的地區能夠早日恢復。接著他也分享自己在回到日本後進行私人訓練，與他一起訓練的夥伴還有來自羅德的澤田圭佑及中日龍的高橋宏斗。

此外，山本由伸也透露自己趁空檔返回自己的老家岡山縣備前市一趟，不只享受了美麗的夜晚星空，還去做了有名的陶器「備前燒」。山本表示，自己經歷了一個美好的休賽季，不僅進行自我反思，還再次連繫了家人與朋友，接下來他也會在今年以道奇成員的身分盡力奮戰，希望球迷們能夠持續支持他。

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