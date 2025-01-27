日職》塞揚強投鮑爾閃電回歸橫濱！ 年薪1.97億、挑戰史上首見成就

鮑爾重返橫濱DeNA。（圖片取自橫濱官方）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昔日大聯盟塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer）在今天傳出回歸橫濱DeNA的消息，後續他的合約也被傳出約為600萬美元（約新台幣1.97億、日幣9.3億）。

橫濱在今天正式宣布簽回34歲的鮑爾，他將會穿上跟2年前相同的背號96號，《日刊體育》報導指出，包含薪資與獎金在內，合約總額約在600萬美元。

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鮑爾回歸的消息在橫濱DeNA灣星2025年新春聚會上揭曉，主辦方透過大螢幕播出鮑爾的影片，讓現場情緒沸騰。鮑爾本人在影片當中表示，他很高興能夠再次效力橫濱，且他休賽季也持續進行訓練，目前狀況良好。

同時鮑爾更表示，拿到塞揚獎跟澤村賞對他來說意義重大，若能實現會是他職棒生涯最高的榮譽，他今年將會鎖定這個目標。目前並沒有球員同時拿過大聯盟塞揚獎以及日本職棒的澤村賞。

鮑爾在2023年曾效力過橫濱DeNA，該年他一共出賽19場，拿下10勝4敗，130.2局防禦率2.76，送出130次三振，去年他效力於墨西哥聯盟，拿下10勝0敗，防禦率2.48，但受到家暴案影響，大聯盟各隊仍維持默契封殺他的態度，讓他至今無法重返大聯盟。

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