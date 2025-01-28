澳網》成龍死亡之握？茲維列夫、莎巴蓮卡冠軍戰全落敗

成龍（右）與莎巴蓮卡。（取自澳網IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕香港影星成龍應贊助商邀請，現身今年澳洲網球公開賽，還與白俄羅斯球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）、德國男單第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）等人氣球星相見歡，巧的是這兩人先後在女單、男單決賽落敗無緣冠軍，「死亡之握」引發球迷熱議。

因反送中淪為香港「國安通緝犯」的律師任建峰，目前就在墨爾本，近來他在社群平台笑說，本屆澳網稱王封后的義大利球王辛納（Jannik Sinner）和美國女將凱絲（Madison Keys），其實都應該應該感謝成龍，「Aryna Sabalenka澳洲公開賽女單三連冠之夢，就是這樣被成龍大哥的『死亡之吻』破碎了。」、「輪到Jannick Sinner在成龍大哥握了對手 Alexander Zverev的手後贏了澳洲公開賽男單冠軍。成龍大哥的死亡之吻真的是很厲害！」、「在亞洲，成龍支持誰，誰就會倒霉可是出了名的。」

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70歲的武打明星成龍，穿著新中式服裝並以品牌傳播大使身份亮相澳網男、女單打冠軍戰，除了體驗裁判視角，週末兩天他都坐在拉沃中央球場觀眾席，並在場邊與莎巴蓮卡、茲維列夫，以及退役的澳洲地主名將休伊特（Lleyton Hewitt）等球星親切互動。

成龍（左）與茲維列夫。（取自澳網X）

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