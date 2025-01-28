澳網》喬科維奇值得豎立雕像！大會總監相信他明年會回來

喬科維奇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖然喬科維奇（Novak Djokovic）今年澳洲網球公開賽波折連連，4強因傷退出還飽受噓聲對待，澳網大會總監泰利（Craig Tiley）樂觀表示，塞爾維亞老將明年將回歸參戰，他也想效法國公開賽為西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）豎立雕像模式，在墨爾本公園表彰賽史10冠王的傑出成就。

「我希望所有園區都充滿偉大網球運動員的雕像。」泰利接受自家澳洲媒體採訪時表示，即使澳網未舉辦賽事期間，仍有世界各地遊客慕名而來參觀朝聖，尤其喬科維奇大滿貫24冠當中，多達10冠在此拿下，其成就與紀錄的重要性不言而喻，「我認為他仍可以再次獲勝，也值得建立一座雕像，許多人都贊成這提議。」泰利透露，不只是喬科維奇，包括費德爾（Roger Federer）、小威廉絲（Serena Williams）等退役球星，他都爭取比照辦理，未來計畫建立一系列雕像。

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雖然今年大會轉播單位《第9頻道》主持人的不當言論惹惱喬科維奇，最終37歲老將退賽時更對觀眾噓聲感到沮喪，泰利特地澄清，這位「三巨頭」奮戰賽場的最後一人，明年仍將重返「快樂大滿貫」的澳網，「有人談論他不會回來，但我們會再看到他，我期待接下來幾週內與他見面。」

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