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MLB》從洋基轉戰教士躋身頂尖王牌！ 名記者透露球團願開賣

2025/01/28 10:31

金恩。（資料照）金恩。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》羅森索（Ken Rosenthal）報導指出，教士隊願意拍賣陣中王牌之一，上季繳出生涯年的金恩（Michael King），且先前傳出在賣的另一張王牌席斯（Dylan Cease）也還在架上。

羅森索提到，目前雙城、紅雀、教士以及馬林魚，是休賽季尚未於自由市場上簽下大聯盟自由球員的球隊，羅森索表示，自由球員市場發展緩慢的其中一個原因，在於幾位強投的交易討論仍在持續進行中，包含水手卡斯提歐（Luis Castillo）以及教士兩大強投金恩與席斯。

金恩是在索托（Juan Soto）交易案中從洋基轉戰教士的主要包裹之一，他在教士的第一年就展現出王牌身手，單季31場出賽有30場先發，拿下13勝9敗，173.2局投球飆出201K，防禦率2.95，勝利貢獻值（fWAR）高達3.9，高居全聯盟第11名。且金恩在生涯第一場的季後賽先發就展現驚人K功，面對勇士主投7局飆12K無失分，對道奇一戰雖5局失5分，但靠著隊友的火力支援收下勝利。

金恩在季末未能與教士隊完成合約共識，上個賽季金恩的薪水僅315萬美元，金恩新賽季想要880萬美元，但球團只願意給他732萬5000美元，因此雙方需要打薪資仲裁。本季是金恩最後一個仲裁年，在今年結束後金恩就會成為自由球員。

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