NBA》「AD」42分23籃板神獸級演出！ 湖人擊退黃蜂收4連勝

湖人在戴維斯（左）與詹姆斯（右）的帶領下收穫4連勝。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕3連勝的湖人今天做客黃蜂遇到東道主強力掙扎，黃蜂在主將小波爾（LaMelo Ball）因傷提前退場後依舊維持不俗火力，湖人則在戴維斯（Anthony Davis）42分23籃板的驚人表現下，以112：107收下4連勝。

戴維斯在首節就展現搶勝氣勢，單節12投9中豪取21分11籃板，第一節就完成「20、10」，帶領湖人首節以39：19大幅領先黃蜂隊，黃蜂第二節急起直追，掌握湖人外線冷卻空檔拿下32分，半場打完落後8分，而首節表現精采的戴維斯本節只拿2分1籃板。

請繼續往下閱讀...

黃蜂的小波爾在第二節因為腳踝扭傷提前退場，今天僅上場8分45秒，拿下7分1助攻1抄截。

下半場戴維斯再次找回火力輸出，單節13分進賬，加上詹姆斯（LeBron James）也有10分火力輸出，不過黃蜂在小波爾退場後眾將都有所發揮，米西奇（Vasilije Micic）7分領銜，三節打完兩隊分差不變。第四節黃蜂雖然持續緊咬比數，甚至在最後13.3秒追到剩下3分差，但戴維斯穩罰2球守住領先，終場湖人就以5分差帶走勝利。

戴維斯本場拿下42分23籃板2火鍋的神獸數據，詹姆斯則有22分7籃板8助攻演出，里維斯（Austin Reaves）17分5籃板6助攻進帳。黃蜂方面，布里吉斯（Miles Bridges）26分8籃板，奧柯吉（Josh Okogie）19分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法