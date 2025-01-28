MLB》上季效力洋基找回球速！ 海盜1年約簽下牛棚左投梅薩

前洋基左投梅薩被海盜以大聯盟約簽下。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟記者Alex Stumpf透露，海盜以1年115萬美元，簽下去年效力藍鳥與洋基的牛棚左投梅薩（Tim Mayza）。

現年33歲的梅薩在2013年被藍鳥於第12輪選進，在2017年初登大聯盟，在2021-23三年繳出精彩的2.37防禦率，270個打席只被對手繳出.203/.238/.273的打擊三圍，155局送出154K，更強大的是他還繳出近59%的滾地球率，是藍鳥該段期間最倚重的牛棚好手。

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不過在去年梅薩表現下滑，在藍鳥35場出賽被打3轟，失掉24分有22分自責分，防禦率高達8.03，三振率暴跌到13.2%，滾地球率也僅是一般般的39.1%，在6月藍鳥就選擇將他指定讓渡，後續在讓渡期過後便把他釋出。

洋基用小聯盟約接手梅薩，在3A他主投8.1局失2分，並在8月中被叫上大聯盟，梅薩在洋基共出賽15場，主投18局防禦率4.00，大部分梅薩都是於低張力的局面登板，不過梅薩依舊被帶進季後賽名單，3場登板2.1局送出2次保送1次三振沒有失分，包含世界大賽G4對道奇繳出1局無失分。但洋基季末並不打算和他打薪資仲裁也沒有打算留下他，而是選擇不續約。

《MLBTR》提到，梅薩跟很多左投一樣，都是以伸卡球、滑球做為主要武器，在他生涯最強的時候，球速約落在93到94英哩，去年賽季他的速度有所下滑，不過在洋基隊時速度有回升的跡象，最後兩個月球速約落在93.5英哩，儘管三振率沒有提升，但順利讓他找回製造滾地球的能力。

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