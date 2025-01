NBA》火箭湯普森33分10籃板！ 關鍵時刻準絕殺塞爾提克（影音）

湯普森(中)準絕殺塞爾提克。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕火箭今天作客波士頓,靠著湯普森(Amen Thompson)單場豪取生涯新高的33分,外帶10籃板4助攻,更以致勝中距離準絕殺塞爾提克,助隊以114:112收下勝利。

AMEN THOMPSON WINS IT FOR THE ROCKETS IN THE FINAL SECONDS



ROCKETS MOVE TO 12-3 WITH AMEN IN THE STARTING LINEUP THIS SEASON! pic.twitter.com/v77x2RHkV2