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NBA》火箭湯普森33分10籃板！ 關鍵時刻準絕殺塞爾提克（影音）

2025/01/28 11:27

湯普森（中）準絕殺塞爾提克。（美聯社）湯普森（中）準絕殺塞爾提克。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕火箭今天作客波士頓，靠著湯普森（Amen Thompson）單場豪取生涯新高的33分，外帶10籃板4助攻，更以致勝中距離準絕殺塞爾提克，助隊以114：112收下勝利。

火箭上次與塞爾提克交手，在主場被對方以109：86血洗，今天火箭挑戰綠衫軍主場，第一節A.湯普森就豪取14分，布魯克斯（Dillon Brooks）也有12分進帳，首節打完以31：27領先，第二節波新傑斯（Kristaps Porzingis）拿下7分是全場最高，半場打完火箭以54：52領先2分。

下半場布魯克斯持續火燙手感，單節3記外線全中拿下11分，A.湯普森也有7分進賬，綠衫軍塔圖姆（Jayton Tatum）則狂砍15分，攜手布朗（Jaylen Brown）8分與柯奈特（Luke Kornet）6分進帳，綠衫軍單節豪取37分，三節打完反超比數為89：85。

決勝節綠衫軍一開始就將比數拉開到11分差，不過火箭在暫停後開始追分，並在剩下5分23秒時一度反超比數，隨後兩隊比數陷入膠著，雙方你來我往，在比賽時間剩下12秒時，布朗要到犯規穩罰兩球將比數追成110平，不過整場表現火燙的A.湯普森此時出面當英雄，他在籃前急停晃開防守者布朗，並穩穩投進準絕殺中距離，助隊以2分差帶走勝利。

A.湯普森本場比賽拿下33分10籃板4助功，布魯克斯則狂砍10顆三分球拿下全場最高的36分，森根（Alperen Sengun）11分9籃板9助功、范維利特（Fred VanVleet）僅7分進帳，格林（Jalen Green）12分6助攻。綠衫軍布朗28分是全隊最高，塔圖姆19分6籃板7助攻，波辛傑斯17分8籃板，柯奈特18分7籃板。

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