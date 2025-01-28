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NBA》差點絕命終結站？ 灰狼主場喇叭掉下來險砸中戈貝爾

2025/01/28 12:05

〔體育中心/綜合報導〕今日灰狼在主場以100：92擊敗來訪的老鷹隊，不過比賽中發生小插曲，那就是場館裡大螢幕的喇叭竟直接掉下來，差點砸中灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）。

該事件發生在第一節剛結束時，只見戈貝爾在往球隊方向走的時候，前面突然落下一個珍寶大螢幕（Jumbotron）的喇叭，讓他嚇了一跳。

本場比賽灰狼半場就拉開17分差，不過第三節老鷹抓準灰狼進攻當機只拿20分的機會追到6分差，第四節兩隊上演打鐵秀，老鷹三分8投1中，灰狼三分9投1中，不過最終仍由主場灰狼帶走勝利。

戈貝爾今日18分10籃板上演雙十，愛德華茲（Anthony Edwards）23分是全隊最高，藍道（Julius Randle）也有20分進帳。老鷹今天兩大後場主力T.楊恩（Trae Young）與丹尼爾斯（Dyson Daniels）都沒上場，杭特（De'Andre Hunter）35分是全場最高。

灰狼今天擊敗兩大主將缺陣的老鷹。（美聯社）灰狼今天擊敗兩大主將缺陣的老鷹。（美聯社）

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