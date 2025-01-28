NBA》太陽狂轟22記三分平本季最多！ 擊敗強敵快艇收3連勝

布克（1號）崁下全隊最高26分，投進5顆三分球。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕太陽在今天靠著驚人外線火力砍進22記三分球，追平本季新高，在主場頂住快艇大軍的逆襲，以111：109險勝對手，收下近期3連勝。

主場太陽在首節外線手感就發燙，杜蘭特（Kevin Durant）10分貢獻2記三分，瓊斯（Tyus Jones）外線3投全中拿下9分，全隊投進8顆三分，以34：30領先快艇。次節太陽持續用外線砲轟快艇，半場打完60：47取得13分領先。

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下半場太陽準星下滑，快艇趁勢追趕，「大鬍子」哈登（James Harden）單節挹注10分，快艇一度反超太陽，不過最後太陽仍帶著5分差領先進入決勝節。決勝節太陽雖靠著復甦的外線火力將領先拉開到13分差，但快艇沒有放棄，打出一波猛烈攻勢，在剩下40秒時將比數追到1分差，不過畢爾（Bradley Beal）在剩下30秒時切入要到犯規並穩罰2球，接著快艇鮑威爾（Norman Powell）2罰只有1中，快艇最終犯規戰術未能成功逆轉太陽，以2分差終止近期2連勝，太陽則順利收下3連勝。

哈登（右）。（今日美國）

太陽今天投進平本季最多的22記三分球，命中率46.8%，布克（Devin Booker）投進5顆三分球，拿下26分是全隊最高，外帶7籃板8助攻，杜蘭特有24分4籃板5助攻，瓊斯同樣投進5顆三分球拿下17分，艾倫（Grayson Allen）板凳出發投進4顆三分球，拿下18分6籃板。快艇哈登24分6籃板10助攻但也發生7失誤，祖巴克（Ivica Zubac）25分16籃板表現精彩，鮑威爾23分進帳，雷納德（Kawhi Leonard）則有17分貢獻。

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