MLB》金鶯1年短約增添外野深度！ 簽下昔日紅雀大物卡爾森

前紅雀大物卡爾森轉戰金鶯。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯在今天以1年97萬5000美元，簽下昔日紅雀大物卡爾森（Dylan Carlson），增添球隊外野深度。

卡爾森是紅雀2016年首輪33順位選進的好手，曾在2020年與2021年入選百大新秀排行榜17名與13名，備受看好的他在2020年初登大聯盟，在2021年第一個完整的賽季出賽149場，敲出18轟、65分打點，打擊率2成66，季末獲得新人王票選第三名。

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然而2021年竟是卡爾森目前表現最好的一個賽季，在2022年他128場出賽僅有8轟，打擊率2成36，2023年剩下76場出賽，打擊率再下滑到2成19，去年他更是直接被紅雀交易給光芒，整季合計96場出賽，打擊率僅2成09，敲出3轟。

2024年賽季結束後，光芒選擇不續約卡爾森讓他成為自由球員，他在今天被金鶯以1年97萬5000美元簽下，合約中還包含2萬5000美元的激勵獎金，條件是打到200個打席。

卡爾森的加盟將添加金鶯外野深度，金鶯左右開弓的外野手桑坦德（Anthony Santander）在季末轉戰藍鳥，不過金鶯先前已經以3年4980萬美元簽下外野手歐尼爾（Tyler O'Neill），此外金鶯陣中還有耶斯塔德（Heston Kjerstad）、考瑟（Colton Cowser）、穆林斯（Cedric Mullins）等外野好手。

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