MLB》41歲老將繼續拚！ 小聯盟約加盟遊騎兵隊

查維茲小聯盟約重返遊騎兵。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵在近期用數張小聯盟約開福袋，當中包含先前就曾效力過遊騎兵，現年41歲的資深老將查維茲（Jesse Chavez）。

根據《ESPN》報導，遊騎兵用附帶春訓邀請的小聯盟約，簽下投手布坎南（David Buchanan）、查維茲，外野手湯瑪斯（Cody Thomas）、捕手瓦拉克（Chad Wallach）等球員，盼能成為可用戰力。

請繼續往下閱讀...

現年41歲的查維茲自2008年登上大聯盟後已經奮戰了17個賽季，累積653場出賽（85場先發），拿下51勝65敗，防禦率4.24，生涯曾效力過9支球隊，包含勇士、運動家、遊騎兵、海盜、天使、藍鳥、小熊、皇家與道奇。查維茲是2021年賽季勇士隊的冠軍成員，上個賽季他也效力於勇士，合計出賽46場，拿下2勝2敗，防禦率3.13。

35歲的布坎南在上季為紅人登板主投1場比賽，是他自2015年於費城人後再次在大聯盟登板，他在先前曾效力過日職養樂多以及韓職三星獅隊。

瓦拉克是昔日天使捕手，他在2023年效力天使期間，65場比賽敲出7轟，上季都待在小聯盟3A。湯瑪斯則是2022年與2023年都效力於運動家，去年在歐力士僅有10場出賽，18打數沒有敲安，打擊率為0。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法