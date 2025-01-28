晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》41歲老將繼續拚！ 小聯盟約加盟遊騎兵隊

2025/01/28 14:20

查維茲小聯盟約重返遊騎兵。（資料照）查維茲小聯盟約重返遊騎兵。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵在近期用數張小聯盟約開福袋，當中包含先前就曾效力過遊騎兵，現年41歲的資深老將查維茲（Jesse Chavez）。

根據《ESPN》報導，遊騎兵用附帶春訓邀請的小聯盟約，簽下投手布坎南（David Buchanan）、查維茲，外野手湯瑪斯（Cody Thomas）、捕手瓦拉克（Chad Wallach）等球員，盼能成為可用戰力。

現年41歲的查維茲自2008年登上大聯盟後已經奮戰了17個賽季，累積653場出賽（85場先發），拿下51勝65敗，防禦率4.24，生涯曾效力過9支球隊，包含勇士、運動家、遊騎兵、海盜、天使、藍鳥、小熊、皇家與道奇。查維茲是2021年賽季勇士隊的冠軍成員，上個賽季他也效力於勇士，合計出賽46場，拿下2勝2敗，防禦率3.13。

35歲的布坎南在上季為紅人登板主投1場比賽，是他自2015年於費城人後再次在大聯盟登板，他在先前曾效力過日職養樂多以及韓職三星獅隊。

瓦拉克是昔日天使捕手，他在2023年效力天使期間，65場比賽敲出7轟，上季都待在小聯盟3A。湯瑪斯則是2022年與2023年都效力於運動家，去年在歐力士僅有10場出賽，18打數沒有敲安，打擊率為0。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中