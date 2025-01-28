NBA》火箭21歲小將生涯夜準絕殺綠衫軍！ 「我覺得自己像Kobe」

湯普森。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕火箭21歲年輕好手湯普森（Amen Thompson）今天面對強敵塞爾提克繳出代表作，不僅狂飆生涯新高的33分，還投進準絕殺致勝球，幫助球隊擊敗綠衫軍，賽後他更表示，覺得自己就像是已故湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）。

本場比賽兩隊戰到最後才分出勝負，在比數剩下11.1秒時，布朗（Jaylen Brown）要到犯規2罰全進，將比數追到110：110平手，接著森根（Alperen Sengun）灌籃得手超前比數，後續塔圖姆（Jayton Tatum）在剩下5.3時切入得手，再次將比數追成112平手，更讓主場的球迷沸騰。

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就在此時湯普森跳了出來，他持球突破到禁區，並用假動作直接晃開防守他的布朗，穩穩投進關鍵的超前中距離，比賽也在塞爾提克派理查德（Payton Pritchard）的59英尺超大號三分失手後告終，湯普森成為此役的英雄。

湯普森全場19投13中，三分2投1中，罰球8投6中，拿下生涯新高33分，另外有9籃板、4助攻、1抄截、1火鍋進帳，賽後他在受訪時表示：「這是我第一個致勝球，我覺得我就像是Kobe。」值得一提的是，昨天剛好是布萊恩逝世滿5周年的日子，有許多球星都發文表達對這位傳奇的思念。

火箭在贏下對強敵的一戰後，戰績以31勝14敗排名西部第二，僅次於西部第一，37勝8敗的奧克拉荷馬雷霆隊。在過去湯普森擔任先發的10場比賽，火箭取得8勝2敗的好成績，近11場比賽火箭也拿下9場勝利。

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