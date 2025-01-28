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MLB》道奇不能只簽大咖球星！ 記者疾呼：給主帥26.3億約

2025/01/28 15:00

羅伯斯。（資料照）羅伯斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊在休賽季大肆補強，不過《The Athletic》記者的鮑登（Jim Bowden）認為還沒結束，他表示應該要給總教練羅伯斯（Dave Roberts）一張破紀錄大約，金額上看10年8000萬美元（約新台幣26.3億）。

鮑登表示，道奇隊在休賽季的補強相當出色，現在是時候跟總教練羅伯斯簽下一張破紀錄合約了。羅伯斯在執教道奇期間拿下851勝506敗，9年間8度拿下分區第一，5度拿下百勝賽季，且在他的帶領下每一年都有90勝以上（不算2020年僅60場的縮水賽季，該季道奇43勝17敗排名第一），兩度帶領道奇拿下世界大賽冠軍，鮑登認為，羅伯斯是未來一定會進入名人堂的總教練。

羅伯斯的合約在2025年到期，鮑登表示，他的下一張合約應該要打破紀錄，超越先前小熊與康索（Craig Counsell）簽下的5年4000萬美元合約，他覺得羅伯斯領的錢要比T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）的6600萬或史考特（Tanner Scott）的7200萬高，鮑登認為，一份10年8000萬左右的合約是合適的。

且如果道奇隊像往常一樣，讓羅伯斯的合約當中也有延遲付款，鮑登認為，這樣對羅伯斯往後的退休生活也有幫助。

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