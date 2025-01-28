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台維斯盃》Team Taiwan過年照常備戰 盧彥勳初三率隊力抗美國

2025/01/28 15:27

台維斯盃世界組資格賽，台灣隊元月31日主場強碰勁敵美國隊。（體育署提供）台維斯盃世界組資格賽，台灣隊元月31日主場強碰勁敵美國隊。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台維斯盃世界組總決賽資格戰「台美對決」，元月31日至2月1日在台北市網球中心熱鬧登場，地主Team Taiwan守土有責，過年期間正常備戰，再度擔任總教練重任的「台灣隊長」盧彥勳，有信心率領新世代力抗32屆冠軍的美國勁旅，在國人面前爭取佳績。

「我們準備工作一切就位，今天全隊也照常練習，大家精神士氣都不錯。」網球協會秘書長王凌華表示，適逢除夕佳節，所以全隊傍晚早點收工，但大年初一不會放假，同樣按表操課持續做好賽前暖身，「美國隊都到了，這幾天外國好手都積極訓練，輸人不輸陣，我們當然得更加投入。」

人在台北市網球中心的王凌華透露，這幾天老大哥盧彥勳親自坐鎮指輝下，台灣隊年輕球員都展現強烈企圖心，「大家良性競爭，整體感覺很棒，相信比賽過程值得各界期待。」初二抽籤過後，領隊龔元高將發紅包激勵士氣，預祝全隊初三贏得好彩頭。

被譽為「網球世界盃」的台維斯盃，台灣隊去年2月資格賽敗給強敵法國，但去年9月世界一級賽事，點數3：2扳倒波士尼亞與赫塞哥維納，順利重返資格賽。此次我國維持原班人馬，仍由網壇傳奇盧彥勳再次擔任隊長，集結曾俊欣、許育修、吳東霖、何承叡、黃琮豪等單、雙打最強戰力，迎戰擁有大滿貫男雙冠軍、巴黎奧運男雙銀牌拉姆（Rajeev Ram）／克拉吉塞克的美國客軍，期盼能捍衛主場榮耀。

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