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運彩》「蛇來運轉」過好年！台灣運彩加碼迎春節

2025/01/28 15:30

台灣運彩加碼迎春節。（體育署提供）台灣運彩加碼迎春節。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕體育署第3屆運動彩券發行已邁向第2年，運彩營運系統全面換新，以3大特色、10大亮點出發，開放多達26種運動賽事成為投注標的，豐富多元的玩法，上市後廣受民眾喜愛，銷售創佳績，盈餘嘉惠體育選手及團體，是國家體育發展重要助力。

體育署表示，運動發展基金是我國體育運動推動的主要經費來源，運用於振興體育、發掘培訓及照顧運動人才、協助國際體育交流、推動健全運動產業環境等項目，受惠於運動發展基金，近年我國選手表現優異，運動彩券自民國97年開始發行，第1屆發行5年8個月銷售金額約770億元，第2屆發行10年銷售金額約4078億元，第3屆發行自113年1月1日起至122年12月31日止，預計發行期間銷售金額可突破5020億元，113年已銷售金額逾643億元，盈餘挹注運動發展基金逾70.3億元，創歷年新高，顯見運動彩券發行獲國人肯定與支持。

台灣運彩公司春節期間將加開運動彩券單場及場中投注，提供投注的賽事包羅萬象，有年輕人最愛的美國職籃、廣受矚目的澳洲網球公開賽、歐洲五大足球賽事、國家冰球及美式足球等，美國職籃也會天天開「單場」及「場中投注」；同時精選超過200場的賽事提供「單場」或「場中投注」，全方位滿足不同運動愛好者的投注需求。民眾不僅可以看比賽豐富春節假期，也可以用投注試著幫自己加個新年紅包。

運動部相關組織法於今年1月7日經立法院三讀通過，未來運動部以「1部1署3中心」推動全國運動業務，當全民運動充分發展，不僅促進國民健康，更能帶動運動產業生態系與競技運動的發展，讓運動成為每個人生活文化，在不同年齡階段，都發展出蓬勃運動、競技比賽的風氣。體育署邀請全國民眾參與台灣運彩春節促銷活動，一起「買運彩、助體育、增光彩」。

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