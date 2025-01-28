MLB》大聯盟營收挺過疫情再創新高！ 去年總收入破121億美元

大聯盟營收創新高，圖為去年轉戰道奇便奪冠的大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕美國職棒大聯盟2024年展現亮眼營收，根據《富比士》報導，大聯盟去年的總營收高達121億美元（約新台幣3990.7億），刷新歷史紀錄，較2023年的116億美元成長4.3%。若考慮通膨因素，自2012年以來，大聯盟的營收成長幅度更高達15.2%。

報導指出，這些營收數字不包括球隊在球場周邊的商業開發案，如亞特蘭大勇士主場周邊的「The Battery」項目、球隊自營的區域性運動頻道（RSN）或其他相關企業的收入。根據《富比士》估算，2023年30支球隊的營收合計約113.4億美元，平均每隊達3.78億美元，為2015年以來的最大增幅。

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大聯盟近年來的營收成長，主要來自於贊助收入與觀眾入場人數的增加。2023年的聯盟及球隊贊助收入逼近19億美元，創下新高；此外，2024年的進場人數連續第二年攀升，年增幅更創下自90年代末期球隊擴編以來的最大紀錄。雖然區域運動頻道受到串流平台崛起的挑戰，但整體媒體版權收入仍是大聯盟的重要支柱之一。

從疫情重創到全面復甦，大聯盟用實際數字證明其強大的商業韌性與持續成長的潛力，最新的數據顯示，大聯盟已從2020年和2021年的疫情影響中迅速復甦，並持續穩步成長。

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