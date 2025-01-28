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體壇》小龍年健康新春假期 體育署鼓勵民眾運動中心動一動

2025/01/28 15:46

宜蘭國民運動中心春節期間當日消費滿50元即可參加抽限量紅包活動。（體育署提供）宜蘭國民運動中心春節期間當日消費滿50元即可參加抽限量紅包活動。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕小龍年農曆春節到來，闔家團圓新春連續假期中，體育署鼓勵民眾持續維持規律運動習慣，各縣市政府運動中心從大年初二（30日）起陸續開始營業，民眾可至住家附近運動中心或場館活動，維持良好的健康體態。

體育署今年公布113年度運動現況調查成果，國人參與運動人口比例達82.9%，規律運動人口比例也首度達到35.3%，可見民眾越來越重視健康，但往往在歡樂新春連假容易出現生活作息與飲食不正常情況，如可維持規律運動習慣，有助於放鬆心情及增強自身抵抗力及免疫力。尤其農曆春節假期間，體育署建議號召家人一起前往運動中心揮灑汗水，除可凝聚親情，也有助於身心健康。

體育署近年積極協助各縣市政府建構全民運動休閒設施，提供民眾友善及優質運動環境，春節期間運動中心多推出優惠折扣方案及促銷活動，如台北市各運動中心推出年後甩油方案，2月9日當日可享泳池及健身房入場免費優惠、台中市朝馬國民運動中心推出小龍年新春優惠課程99元起、高雄市鳳山運動中心團體課程2人以上同行報名100元起、宜蘭國民運動中心春節期間當日消費滿50元即可參加抽限量紅包活動等，其餘活動詳情可上各運動中心官網查詢。

全台運動場館資訊及運動中心春節開放時間與好康優惠，可上體育署「全國運動場館資訊網」資訊公告查詢（https://iplay.sa.gov.tw），歡迎大家春節期間規律運動不打烊，全家一起動一動，讓新的一年有健康身心迎接美好開始。

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