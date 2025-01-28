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NBA》家人被太陽球迷言語騷擾！ 畢爾：家庭優先於籃球

2025/01/28 16:12

畢爾（左）。（今日美國）畢爾（左）。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕NBA交易大限將至，被視為可能遭太陽交易出去的畢爾（Bradley Beal），他的家人日前竟在比賽中遭到粉絲的言語騷擾。

畢爾的老婆在社群透露，在先前球隊擊敗巫師的比賽當中，有位太陽球迷整晚都在嘲諷自己，他對此感到很難過，並在第三節讓他的孩子們離開位置，但第四節的時候情況變得很糟糕，當時他的孩子回來，然後那個粉絲直接嘲諷：「把他X的混帳婊X畢爾交易出去換巴特勒（Jimmy Butler）。」畢爾6歲的孩子眼眶含淚地向他表示，為什麼有人要這樣罵他的爸爸，最後該球迷後續被保全給驅離。

近幾週有關太陽的交易傳聞當中，都牽扯到畢爾以及巴特勒，因為巴特勒高喊賣我希望離開熱火，太陽被視為最有可能的下家，而畢爾就是能夠符合他價碼的交易標的，但由於畢爾擁有霸王條款，他可以拒絕去任何自己不想去的球隊，且熱火也傳出不想承接畢爾的合約。

畢爾在今天對快艇的比賽前被問到這件事，他表示：「我看到的是我的老婆以及我的孩子在前排哭泣，而我的老婆轉身向某個人大叫，這永遠都不會是一件好事情。家庭比任何籃球的事情都還要優先。我只是想要確定我老婆很好。當保全把那個人帶走後，一切就沒事了。」

畢爾賽前平均可以拿下17.2分、3.5籃板、3.3助攻，先前由於球隊陷入連敗，畢爾被移往板凳，今天他在對上快艇的比賽同樣從板凳出發，但表現不佳，在場上的出手不果決，8投3中，三分5投1中僅得9分4助攻，還發生4次失誤，不過太陽依舊以2分差險勝快艇。

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