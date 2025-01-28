晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》建議洋基搶太空人明星三壘手 美媒：道奇可以為何洋基不能？

2025/01/28 16:31

柏格曼。（資料照）柏格曼。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊在奪下世界大賽冠軍後在休賽季瘋狂補強，而不敵他們的洋基儘管也有動作，但放掉索托（Juan Soto）的缺口依舊相當難以抗衡宇宙道奇。寫手麥克沃伊（Patrick McAvoy）便在《The Sporting News》上撰文給建議，認為洋基可以鎖定太空人明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）。

麥克沃伊表示，洋基在失去索托後，引進貝林傑（Cody Bellinger）、威廉斯（Devin Williams）、佛里德（Max Fried）以及高德史密特（Paul Goldschmidt），讓洋基絕對有機會再次代表美國聯盟，晉級2025年的世界大賽。

接著麥克沃伊提出一個瘋狂的想法，就是簽下柏格曼，他先承認，這只是個白日夢，因為目前很多傳聞都顯示柏格曼並不會來到洋基。但若簽下柏格曼，洋基三壘就能夠有所提升，既然洋基願意給索托7億美元，那為何不在這個休賽季多花一點錢？柏格曼與貝林傑、威廉斯、佛里德還有高德史密特，絕對能夠讓這支球隊變得比去年更好。

麥克沃伊表示，柏格曼曾兩度入選明星賽，拿過世界大賽冠軍，是所有球團都想要引進的那種球員，目前洋基在美聯的地位非常穩固，但如果獲得柏格曼，將能夠讓球隊直接成為美聯的大熱門。最後他也提出一個問號：「如果洛杉磯道奇可以持續增加天分，那洋基為何不行？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中