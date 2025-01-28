MLB》建議洋基搶太空人明星三壘手 美媒：道奇可以為何洋基不能？

柏格曼。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊在奪下世界大賽冠軍後在休賽季瘋狂補強，而不敵他們的洋基儘管也有動作，但放掉索托（Juan Soto）的缺口依舊相當難以抗衡宇宙道奇。寫手麥克沃伊（Patrick McAvoy）便在《The Sporting News》上撰文給建議，認為洋基可以鎖定太空人明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）。

麥克沃伊表示，洋基在失去索托後，引進貝林傑（Cody Bellinger）、威廉斯（Devin Williams）、佛里德（Max Fried）以及高德史密特（Paul Goldschmidt），讓洋基絕對有機會再次代表美國聯盟，晉級2025年的世界大賽。

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接著麥克沃伊提出一個瘋狂的想法，就是簽下柏格曼，他先承認，這只是個白日夢，因為目前很多傳聞都顯示柏格曼並不會來到洋基。但若簽下柏格曼，洋基三壘就能夠有所提升，既然洋基願意給索托7億美元，那為何不在這個休賽季多花一點錢？柏格曼與貝林傑、威廉斯、佛里德還有高德史密特，絕對能夠讓這支球隊變得比去年更好。

麥克沃伊表示，柏格曼曾兩度入選明星賽，拿過世界大賽冠軍，是所有球團都想要引進的那種球員，目前洋基在美聯的地位非常穩固，但如果獲得柏格曼，將能夠讓球隊直接成為美聯的大熱門。最後他也提出一個問號：「如果洛杉磯道奇可以持續增加天分，那洋基為何不行？」

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