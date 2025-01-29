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NBA》七六人馬克西狂飆43分 湖人傷了AD被打爆中止4連勝

2025/01/29 11:10

馬克西狂飆43分。（法新社）馬克西狂飆43分。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕湖人今天首節就傷了A.戴維斯（Anthony Davis），禁區優勢不在，七六人靠著馬克西（Tyrese Maxey）猛轟43分領軍，終場以118：104勇奪3連勝，也中止對手的4連勝。

昨天才拿42分的A.戴維斯在第一節因拉傷腹部離場，他只打不到10分鐘，拿4分、2籃板退場，湖人首節打完還以25：25跟對手打平，但第二節防守薄如蟬翼，七六人在馬克西12分的帶頭，有3人得分達雙位數，打出48：32的攻勢拉開差距。

湖人在易籃後狀況未改，防守依舊是最大問題，而上半場已經拿27分的馬克西狀況絕佳，切入隨手一拋都能進球，單節投進2顆三分球，再次拉開差距，最大分差來到25分，第四節維持雙位數差距，七六人也鳴金收兵，在後半段換上替補應戰。

七六人的恩比德（Joel Embiid）、P.喬治（Paul George）都因傷未上陣，馬克西全場26投15中拿43分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）20分，亞布塞萊（Guerschon Yabusele）和E.戈登（Eric Gordon）各有14分。

湖人以詹姆斯（LeBron James）的31分最佳，另有8籃板、9助攻，卻也發生8次失誤，柯奈特（Dalton Knecht）替補拿24分居次。

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