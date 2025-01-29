晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》喬科維奇退賽被噓不意外？ 納達爾叔叔分析觀眾不買單關鍵

2025/01/29 12:03

喬科維奇。（資料照，路透）喬科維奇。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在澳網男單4強第一盤輸掉後退賽遭觀眾噓爆，對此納達爾叔叔東尼（Toni Nadal）分析原因，他認為喬科維奇多年的裝腔作勢和裝模作樣，讓外界對他感到不信任，也懷疑他的受傷真實性。

東尼在「西班牙國家報」時發表文章談及喬科維奇傷退一事，他認為觀眾會報以噓聲其來有自，「我可以理解外界對於花錢後無法看到他期待已久的表演感到失望，但第二個原因也可能是最重要的原因，多年來，由於Novak時常臉部扭曲和裝腔作勢，大家對他產生某種不信任，從而對他受傷產生懷疑。」

東尼說，「大家開始懷疑他在8強對陣艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的比賽，他在輸掉首盤後明顯出現疼痛，但他讓對手和外界知道他幾乎無法比賽，事實是，他不僅完全正常應對比賽，甚至贏下勝利，另一方面，他和茲維列夫（Alexander Zverev）的4強賽，他似乎正常完成首盤，沒有出現明顯疼痛跡象，直到對手得分後他決定退賽。」

對於喬科維奇對陣茲維列夫的4強賽，他在失掉首盤後決定退賽，東尼說：「當一名球員在這種比賽面臨身體問題，他通常會等到最後才決定退賽，但他叫了防護員，在虛弱狀態下打了幾局，只有當他看到不可避免的命運時他才決定退賽，而我們不只一次看到Novak有這樣的表現，面部表情和肢體語言與我們在球場上看到的大相徑庭，也讓人懷疑他的真實性。」

喬科維奇在退賽後也返回歐洲接受治療，而他日前也放上大腿MRI檢測圖自清，證實確實自己是受傷，希望能破除外界質疑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中