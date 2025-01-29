網球》喬科維奇退賽被噓不意外？ 納達爾叔叔分析觀眾不買單關鍵

喬科維奇。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在澳網男單4強第一盤輸掉後退賽遭觀眾噓爆，對此納達爾叔叔東尼（Toni Nadal）分析原因，他認為喬科維奇多年的裝腔作勢和裝模作樣，讓外界對他感到不信任，也懷疑他的受傷真實性。

東尼在「西班牙國家報」時發表文章談及喬科維奇傷退一事，他認為觀眾會報以噓聲其來有自，「我可以理解外界對於花錢後無法看到他期待已久的表演感到失望，但第二個原因也可能是最重要的原因，多年來，由於Novak時常臉部扭曲和裝腔作勢，大家對他產生某種不信任，從而對他受傷產生懷疑。」

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東尼說，「大家開始懷疑他在8強對陣艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的比賽，他在輸掉首盤後明顯出現疼痛，但他讓對手和外界知道他幾乎無法比賽，事實是，他不僅完全正常應對比賽，甚至贏下勝利，另一方面，他和茲維列夫（Alexander Zverev）的4強賽，他似乎正常完成首盤，沒有出現明顯疼痛跡象，直到對手得分後他決定退賽。」

對於喬科維奇對陣茲維列夫的4強賽，他在失掉首盤後決定退賽，東尼說：「當一名球員在這種比賽面臨身體問題，他通常會等到最後才決定退賽，但他叫了防護員，在虛弱狀態下打了幾局，只有當他看到不可避免的命運時他才決定退賽，而我們不只一次看到Novak有這樣的表現，面部表情和肢體語言與我們在球場上看到的大相徑庭，也讓人懷疑他的真實性。」

喬科維奇在退賽後也返回歐洲接受治療，而他日前也放上大腿MRI檢測圖自清，證實確實自己是受傷，希望能破除外界質疑。

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