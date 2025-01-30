MLB》朗希是史上最強新秀投手？ 專家拿大谷、史基斯3人做比較

佐佐木朗希和大谷翔平。（資料照合成圖）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今年包辦大聯盟官網、權威媒體《棒球美國》以及《ESPN》的2025年百大新秀榜首，《MLB Pipeline》資深作家卡利斯（Jim Callis）撰文指出，佐佐木朗希的天花板比「投手大谷」還要來得高。

《MLB Pipeline》資深作家卡利斯以「佐佐木朗希是史上最強新秀投手嗎？」為題撰文，並找來多名大聯盟球隊高層和球探對他進行評價，並與海盜火球狀元史基斯（Paul Skenes）、大谷翔平和「天才小史」史崔斯伯格（Stephen Strasburg）進行比較。

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卡利斯撰文指出，大多數球隊高層認為史基斯比佐佐木朗希更加優秀，雖然史基斯沒有佐佐木朗希那樣的鬼神指叉球，但他的速球、滑球、控球和體格都略勝一籌，而且他還有獨特的招牌武器球「快速指叉伸卡球」（Splinker）。

內文也提到，佐佐木朗希若是與「投手大谷」做比較，支持大谷的人會認為他的速球、滑球和耐投程度比佐佐木朗希還要好，支持佐佐木朗希的則是認為他的指叉球和控球以及潛力都優於大谷翔平。佐佐木朗希與史崔斯伯格相比也是如此，指叉球和更高的天賦獲得認可，但在其他方面都是史崔斯伯格勝出。

卡利斯指出，儘管大谷翔平、史基斯、天才小史的整體投球能力和身材條件都比佐佐木朗希來得好，不過，許多球探認為佐佐木朗希的潛力比3人都還要來得高。「只要佐佐木朗希能變得更強，他的天花板就會很高，」一位不具名的大聯盟球隊高層表示，佐佐木朗希若是能一直進化的話，他有可能成為世界上最強的投手。

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