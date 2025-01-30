NBA》布朗森轟30分、15助攻寫兩大超狂紀錄 尼克大勝金塊奪5連勝

布朗森。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克今天在主場迎戰強敵金塊，當家一哥布朗森（Jalen Brunson）轟下30分、15助攻，再加上6人得分上雙，尼克終場以122：112擊敗金塊，喜收5連勝。

尼克阿努諾比（OG Anunoby）和布朗森上半場聯手飆分，兩節合砍6顆三分球，遠優於金塊的2顆，對手也出現7次失誤，尼克半場以60：54領先金塊。J.穆雷（Jamal Murray）易籃後在第三節率隊反攻，打出一波14：3的攻勢超前，不過，布朗森單節狂砍18分要回領先，金塊在第四節一度追到4分差，但湯斯（Karl-Anthony Towns）和哈特（Josh Hart）輪流跳出得分，穩住球隊領先優勢，尼克終場就以122：112大勝，賞給金塊3連敗。

請繼續往下閱讀...

布朗森轟下全隊最高的30分、15助攻，外帶2抄截，生涯累積11場至少30分、10助攻追平隊史最多，他也成為隊史自奎林（Richie Guerin）、弗雷澤（Walt Frazier）和羅賓森（Nate Robinson）之後，第4位單場拿下30分、15助攻以上的尼克球員。

尼克6人得分上雙，阿努諾比飆進5顆三分球挹注23分，哈特有15分、5籃板、5助攻和3抄截，湯斯有14分、10籃板和5助攻；金塊主控J.穆雷豪取全場最高的33分，另有6助攻和5籃板，約基奇（Nikola Jokic）貢獻17分、6籃板和6助攻，魏斯布魯克（Russell Westbrook）有14分、14籃板雙十表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法