NBA》主席想把比賽時間縮短至40分鐘 金塊主帥反對：不能變成馬戲團

金塊總教練馬龍。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA比賽時間有望縮短？NBA主席席爾瓦（Adam Silver）日前上節目時表示，自己贊成把比賽時間從48分鐘減少至40分鐘，這項說法也引發熱議。

NBA主席席爾瓦在接受「The Dan Patrick Show」節目採訪時表示，NBA是全球唯一一個比賽時間達48分鐘的籃球聯賽，個人支持4節各10分鐘的比賽形式，自己不確定其他人會不會贊成，但拋開它對紀錄等方面的影響，兩個小時的比賽比較符合現代觀眾的收視習慣。席爾瓦認為一檔電視節目的時長通常是2小時，奧運和大學籃球也都是40分鐘。

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根據《ESPN》資料顯示，本季NBA比賽的平均時間為2小時16分鐘，與過去15年的2小時15分鐘相去不遠。由於現今48分鐘的比賽時間已經沿用了78年，若是突然改變，將會對NBA造成重大的影響。

NBA主席拋出縮短比賽時間的想法，引起熱議，尼克總教練希波鐸（Tom Thibodeau）和金塊主帥馬龍（Michael Malone）被問及後都持反對意見，馬龍表示：「我很讚賞聯盟一直在尋找方法讓球迷保持參與感，但我希望我們不要採用各節10分鐘的比賽形式，不要引入四分線，我們不能變成玲玲馬戲團，或做任何事情來搏觀眾眼球，因為這項運動有著偉大的傳統。」

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