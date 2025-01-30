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NBA》柯瑞下半場甦醒率勇士逆轉雷霆 SGA飆52分成悲劇英雄

2025/01/30 14:04

柯瑞。（今日美國）柯瑞。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）猛轟52分，但勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）在下半場甦醒，全場攻下21分，A.威金斯（Andrew Wiggins）也有27分進帳，率隊克服14分落後劣勢，終場116：109逆轉西部龍頭雷霆。

吉爾吉斯亞歷山大場均可轟下32.1分，暫居聯盟得分王，今天他開賽展現得分爆發力，一人狂攬21分，帶領雷霆在首節打出34：20攻勢，次節也有10分進帳，率隊在半場打完以58：48領先勇士。

前一場因膝蓋問題輪休的柯瑞手感欠佳，7投1中拿4分，且團隊繳出21投僅4中的三分球準星，都是勇士窒礙難行的關鍵，A.威金斯的15分表現最佳。

易籃後，吉爾吉斯亞歷山大再進帳12分，但雷霆三分準星下修，也將領先優勢逐漸讓出，勇士則靠著柯瑞重拾手感，由他的三分球帶起攻勢，Ａ.威金斯、希爾德（Buddy Hield）也加入得分行列，三節打完以84：84逼平戰局。

進入決勝節，勇士眾將輪番發威，魯尼（Kevon Looney）、施洛德（Dennis Schroder）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的連續進球成功擴大領先，加上柯瑞和A.威金斯在最後2分鐘的連續三分球命中，以及小裴頓（Gary Payton II）的暴扣得手，一舉澆熄雷霆的反撲氣燄。

柯瑞投進5顆三分球拿21分，魯尼進帳18分、4阻攻，小裴頓得15分、9籃板，波傑姆斯基得11分，勇士共5人得分達雙位數，且板凳得分以48：21比下雷霆，成為勝負分水嶺。

雷霆除了吉爾吉斯亞歷山大，J.威廉斯（Jalen Williams）拿26分居次，喬伊（Isaiah Joe）有17分，但團隊三分球命中率僅23.1％，種下敗因。

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