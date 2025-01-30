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台維斯盃》台灣出戰32冠強敵美國 教練盧彥勳：比賽都是從0：0開始

2025/01/30 14:54

台維斯盃台灣對美國賽前抽籤記者會（記者吳孟儒攝）台維斯盃台灣對美國賽前抽籤記者會（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年台維斯盃世界組總決賽資格戰，台灣對決強敵美國將在明天於台北市網球中心開打，今日對戰籤表出爐，曾俊欣率先迎戰吉隆（Marcos Giron），緊接著吳東霖對決米克森（Alex Michelsen）。

隊史拿過32冠的美國，本屆陣容實力堅強，世界排名36的米克森才在今年澳網打進男單16強，世界43的吉隆在澳網男單也躋身32強行列，至於藍姆（Rajeev Ram）／克拉吉塞克（Austin Krajicek）有大滿貫冠軍頭銜之外，兩人更是去年巴黎奧運男雙銀牌得主。

台維斯盃台灣對美國賽前抽籤記者會，曾俊欣出戰吉隆（記者吳孟儒攝）台維斯盃台灣對美國賽前抽籤記者會，曾俊欣出戰吉隆（記者吳孟儒攝）

面對強敵美國踢館，台灣隊總教練盧彥勳表示，「縱使對手實力堅強，但比賽開始前都是從0：0開始，球員要做的就是將最好表現拿出來。」他也希望選手展現拚搏精神，「球員在場上不該有一絲鬆懈，而是要全力拚下每一分、每一局，拚愈久就愈有機會，相信他們也都有這樣的能力。」

相較於一般巡迴賽，台維斯盃是以國家組隊的形式對抗，盧彥勳認為，「這比賽很神奇，也很變化多端，有觀眾的話也能激發球員的潛力，我想這也會是我們主場的優勢。」

擔綱男單第一點的台灣一哥曾俊欣也做好準備，他表示自己在澳網結束後就返台為台維斯盃備戰，希望調整到最好狀態，在場上發揮最好一面。

第二天的關鍵雙打排定何承叡／許育修對上藍姆／克拉吉塞克，至於壓軸兩點單打暫定曾俊欣對米克森、吳東霖對吉隆，台灣要力拚5點3勝制出線。

台維斯盃台灣對美國賽前抽籤記者會，吳東霖對上米克森（記者吳孟儒攝）台維斯盃台灣對美國賽前抽籤記者會，吳東霖對上米克森（記者吳孟儒攝）

台維斯盃台灣對美國賽前抽籤記者會（記者吳孟儒攝）台維斯盃台灣對美國賽前抽籤記者會（記者吳孟儒攝）

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