台維斯盃》台灣對陣32冠美國隊怎麼打？ 吳東霖點出一優勢

台維斯盃台灣對美國賽前抽籤記者會，吳東霖對上米克森。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台維斯盃世界組總決賽資格戰的台灣與美國之戰，明天將在台北市網球中心點燃戰火，今天對戰抽籤結果出爐，曾俊欣率先迎戰吉隆（Marcos Giron），緊接著吳東霖對決米克森（Alex Michelsen）。

世界排名36的米克森在今年澳網才打進16強，吉隆也創下生涯最佳的32強，兩人狀態絕佳，另有巴黎奧運男雙銀牌拉姆（Rajeev Ram）／克拉吉塞克（Austin Krajicek），美國隊來台踢館來勢洶洶。

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擔綱第一點的台灣一哥曾俊欣從年初的澳網會外賽結束後就返台備戰，他說：「每次打台維斯盃都很興奮，這次也提前在3週前就開始準備，希望能將狀態調整到最好。」

雖美國陣中有不少頂尖好手，米克森更在澳網首輪擊敗世界排名13的希臘一哥西西帕斯，但吳東霖認為，對手是第一次參加台維斯盃，比賽的氛圍會讓球員的緊張和興奮感加倍，「我想我具備更多的經驗去應對。」

台灣隊教練盧彥勳不諱言對陣美國會是一場硬仗，他說：「但比賽還沒打，人人都有機會，況且我們還有主場優勢，只要我們能在場上相持得越久就越有機會，重點是球員在精神上絕對不能輸或有一絲鬆懈，不管最後的結果是怎麼樣，都要堅持到最後。」

第二天關鍵雙打將由許育修／何承叡強碰拉姆／克拉吉塞克，至於壓軸兩點單打，暫定曾俊欣對米克森、吳東霖對吉隆。

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