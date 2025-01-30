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NBA》回防遭祖巴克大力推倒 溫班亞瑪對沒有吹判感到不公平

2025/01/30 16:37

溫班亞瑪和祖巴克。（法新社）溫班亞瑪和祖巴克。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天以116：128不敵快艇，苦吞2連敗。「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將單場至少1阻攻和1顆三分球的NBA紀錄推進至連續35場，他在此役與祖巴克（Ivica Zubac）爆發衝突，賽後他坦言對裁判的判決感到不公平。

祖巴克在第三節回防時用力推倒溫班亞瑪，他馬上起身衝向對手，但被隊友攔了下來，所幸未讓衝突擴大，而裁判對此也沒有任何判決。對此，溫班亞瑪賽後坦言很沮喪，這是一個很難應對的事情，這令人感覺很不公平，但這就是現實，跟教練討論過後，自己必須打得更強硬，同時也要跟裁判溝通，不過自己是來打球的，不是來跟裁判周旋的，所以因此感到沮喪。

祖巴克賽後受訪也為此道歉，認為自己有點反應過度，上一波進攻時自己被犯規了，所以對裁判很不滿，導致退防不及，回頭看對方已經出手了，看到溫班亞瑪衝了過來，自己必須要卡住他，但太過情緒化下手太重，自己有向他道歉，這不是他要的比賽方式。

快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）和鮑威爾（Norman Powell）豪取全場最高的27分，前者有7助攻和6籃板，後者外帶8籃板，「大鬍子」哈登（James Harden）有21分、11助攻和3抄截，祖巴克繳出21分、22籃板抄狂雙十成績單。

溫班亞瑪投進3顆三分球，攻下馬刺全隊最高的23分，另有12籃板、4助攻、3阻攻和2抄截，卡斯特（Stephon Castle）挹注20分，瓦賽爾（Devin Vassell）獲得19分，巴恩斯（Harrison Barnes）拿下15分、7助攻和2抄截。

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