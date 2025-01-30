桌球》新加坡大滿貫賽開打 一銀雙雄廖振珽、張佑安新春開紅盤

廖振珽擊退印度好手德塞，晉級男單資格賽第二輪。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2025年WTT新加坡大滿貫賽今天展開資格賽，一銀雙雄廖振珽、張佑安都順利通過男單首輪的考驗，晉級第二輪；女單鄭先知首輪也開出紅盤，只有李昱諄遭逆轉意外落馬。

世界排名76的廖振珽首場以15:13、8:11、11:3、11:7擊退世界排名67的印度好手德塞，次輪將遭遇比利時選手拉森福斯。

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18歲的張佑安首輪對上世界排名151的智利選手高梅茲，首局意外只拿到1分，不過隨即回神，經過5局鏖戰後，以1:11、11:9、11:6、14:16、11:7險勝，下一輪將迎戰世界排名62的羅馬尼亞新秀E.伊歐內斯庫，過去雙方兩度交手，張佑安都吞下敗仗。

對於首輪的表現，世界排名77的張佑安自己不太滿意，他表示，首局還在適應場地，加上這次的比賽用球比較軟、不太會走，也借不到力，希望下一場比賽能表現得更好。

女單方面，世界排名81的鄭先知以11:8、11:8、11:9解決世界排名142的西班牙女將張璇，寫下對戰3連勝。

世界排名71的李昱諄未能把握局數2:1領先，最終以11:8、10:12、11:8、7:11、3:11遭世界排名150的泰國女將T.莎薇塔布特，無緣晉級次輪。

18歲小將張佑安驚險晉級男單資格賽第二輪。（取自WTT官網）

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