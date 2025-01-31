台維斯盃美國隊》6座大滿貫冠軍+2面奧運銀牌 40歲前男雙球王拉姆資歷顯赫

拉姆。（資料照，歐新社）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025台維斯盃世界組總決賽資格戰今在台北市網球中心點燃戰火，《自由體育》在開打前為讀者介紹此次美國隊成員，讓球迷在為台灣隊應援之際也能更加認識踢館的強敵陣容。

拉姆（Rajeev Ram），ATP男雙排名31，40歲。

請繼續往下閱讀...

新生代崛起的同時，也有不少資深選手證明年齡只是數字，2022年西班牙新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以19歲之齡成為ATP史上最年輕單打球王的三個禮拜後，38歲的拉姆也成為當時最年長才登基雙打球王的球員（2024年被印度波帕納以43歲改寫）。

「每個人都有自己的路，如果這件事花了更久才達成，或許就更有意義，更加甜美，」當時寫下紀錄的拉姆曾這麼說。他在25歲時拿下生涯首座單打冠軍，33歲在印地安泉首度於千分大師賽雙打封王，34歲在澳網混雙登頂，也是個人生涯首座大滿貫冠軍，隔年一樣在墨爾本，才首度拿下大滿貫男雙冠軍，37歲在美網勇奪男雙冠軍，隨後在法拉盛締造3連霸。

拉姆大器晚成的生涯起點，是跟在科學家父親身旁學打球，並未接受正統網球訓練的他，收集大量比賽錄影帶，跟著影片模仿前球王山普拉斯（Pete Sampras）的發球，後來因此有了拉姆普拉斯（Rampras）這個綽號的他在11歲時首度擊敗父親，20歲時踏進職業賽場，單打最高排名56，2006年專注雙打戰場。

經驗豐富的拉姆生涯至今換過逾百名雙打搭檔，他在2019年與捷克女將克雷茲可娃（Barbora Krejcikova）在澳網登頂、生涯首度拿下大滿貫冠軍之際，其實父親已經進入胰臟癌晚期，並在同年與世長辭。

「如果不是他，沒有他付出過的努力，我不會在這裡，」拉姆曾說，還好父親生前有機會看他拿到這座冠軍，「我們熱愛網球，喜歡這項運動的歷史，他能親眼看到我拿下大滿貫冠軍，我能把獎盃帶回家讓他捧著，真的很棒。」

除了在大滿貫舞台拿下4座男雙冠軍、2座混雙冠軍，拉姆2016年在里約奧運迎來五環殿堂初登場，就與前球后大威廉絲（Venus Williams）奪銀，8年後在羅蘭加洛斯，這個拉姆五度止步法網男雙8強之地，他與同胞好手克拉吉塞克（Austin Krajicek）在8強淘汰本屆最受矚目的西班牙組合納達爾（Rafael Nadal）與艾卡拉茲，不過在金牌戰以7（8）：6、6（1）：7、8：10遭澳洲艾布登（Matthew Ebden）／皮爾斯（John Peers）逆轉，相隔8年還是沒能改變獎牌成色。

拉姆將在今年3月滿41歲，提及能擁有如此長壽生涯的原因，從來沒有因傷動過手術的他歸功於知道如何照顧自己的身體、愛妻的支持，以及最重要的，當年踏上這條路時雙親的教誨，「我的父母要我確保網球永遠都是我的選擇，一旦我不再享受這項運動，就是我停止的時候。」

相關請見：

台維斯盃美國隊》差點轉行當保險業務 奧運銀牌克拉吉塞克相隔6年來台踢館

台維斯盃美國隊》曾在澳網爆冷扳倒納達爾 亞裔麥克唐納是死忠勇士迷

台維斯盃美國隊》傳奇名將阿格西傾囊相授 吉隆而立之年破繭而出

台維斯盃美國隊》今年爆冷闖進澳網16強 20歲米克森放棄棒球有原因

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法