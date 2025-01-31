台維斯盃美國隊》曾在澳網爆冷扳倒納達爾 亞裔麥克唐納是死忠勇士迷

麥克唐納。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025台維斯盃世界組總決賽資格戰今在台北市網球中心點燃戰火，《自由體育》在開打前為讀者介紹此次美國隊成員，讓球迷在為台灣隊應援之際也能更加認識踢館的強敵陣容。

麥克唐納（Mackenzie McDonald），ATP男單排名125，29歲。

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麥克唐納來自衣食無缺的家庭，母親是在加州出生的華人，父親是口腔外科醫師，希望姊弟倆完成自己兒時因經濟條件不允許未能實現的夢想，麥克唐納的姐姐曾是美國奧運體操青年隊成員，他則3歲就開始在北加州一家俱樂部接受知名教練芭莉絲（Rosie Bareis）指導，由於當時太矮小，教練還乾脆坐在牛奶罐上丟球給他揮擊。

職業選手常會有一段對艱苦訓練樂此不疲的故事，麥克唐納對於網球生涯的起點則相當坦然，「我會說我算是被迫去的，對當時年紀那麼小的我們來說，在你選擇網球之前，網球就先選擇了你，我可能有點天賦、技巧，然後開始慢慢綻放光芒，和所有球員一樣，我也經歷不少起落，與它（網球）是一段愛恨交織的關係，但到最後，還是網球給了我一切，我永遠對此充滿感激。」

父親的期望伴隨豐富的資源，麥克唐納隨後師承前男單世界第6的南非名將費雷拉（Wayne Ferreira），在2016年拿下NCAA單、雙打雙料冠軍後挑戰職業賽場。

麥克唐納2018年溫網首度闖進大滿貫16強，跨進世界男單百名內，只是好漢就怕傷來磨，隔年他在法網男雙首輪遭遇右大腿肌腱撕裂傷勢，手術後前一個半月無法行走，經歷漫長復健過程、在2020年重返賽場，2021年首度叩關澳網16強、在華盛頓打進生涯首場ATP巡迴賽決賽，世界排名也從年初的194位竄升至54，收下ATP年度東山再起獎。

麥克唐納在2023年的墨爾本公園迎來生涯至今最重大的一場勝利，在澳網次輪以6：4、6：4、7：5橫掃帶傷上陣的衛冕冠軍納達爾（Rafael Nadal），同年在多倫多大師賽打進8強，世界排名躍升至37位是至今生涯最佳。

去年球季尾聲又再度掉出百名外的麥克唐納，10月曾來台參加海碩盃，在男單8強栽在澳洲沃爾頓（Adam Walton）拍下，他的羅馬尼亞裔女友馬提斯 （Maria Mateas）目前女單世界排名237，兩人曾在去年一同攜手出戰美網混雙，次輪不敵最後的冠軍、義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）。

另外，根據ATP官網指出，麥克唐納兒時偶像除「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）外，熱愛籃球的他也相當崇拜湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）、UCLA傳奇教頭伍登（John Wooden），且是相當死忠的金州勇士球迷。

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