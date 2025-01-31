晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

台維斯盃美國隊》曾在澳網爆冷扳倒納達爾 亞裔麥克唐納是死忠勇士迷

2025/01/31 10:18

麥克唐納。（資料照，路透）麥克唐納。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025台維斯盃世界組總決賽資格戰今在台北市網球中心點燃戰火，《自由體育》在開打前為讀者介紹此次美國隊成員，讓球迷在為台灣隊應援之際也能更加認識踢館的強敵陣容。

麥克唐納（Mackenzie McDonald），ATP男單排名125，29歲。

麥克唐納來自衣食無缺的家庭，母親是在加州出生的華人，父親是口腔外科醫師，希望姊弟倆完成自己兒時因經濟條件不允許未能實現的夢想，麥克唐納的姐姐曾是美國奧運體操青年隊成員，他則3歲就開始在北加州一家俱樂部接受知名教練芭莉絲（Rosie Bareis）指導，由於當時太矮小，教練還乾脆坐在牛奶罐上丟球給他揮擊。

職業選手常會有一段對艱苦訓練樂此不疲的故事，麥克唐納對於網球生涯的起點則相當坦然，「我會說我算是被迫去的，對當時年紀那麼小的我們來說，在你選擇網球之前，網球就先選擇了你，我可能有點天賦、技巧，然後開始慢慢綻放光芒，和所有球員一樣，我也經歷不少起落，與它（網球）是一段愛恨交織的關係，但到最後，還是網球給了我一切，我永遠對此充滿感激。」

父親的期望伴隨豐富的資源，麥克唐納隨後師承前男單世界第6的南非名將費雷拉（Wayne Ferreira），在2016年拿下NCAA單、雙打雙料冠軍後挑戰職業賽場。

麥克唐納2018年溫網首度闖進大滿貫16強，跨進世界男單百名內，只是好漢就怕傷來磨，隔年他在法網男雙首輪遭遇右大腿肌腱撕裂傷勢，手術後前一個半月無法行走，經歷漫長復健過程、在2020年重返賽場，2021年首度叩關澳網16強、在華盛頓打進生涯首場ATP巡迴賽決賽，世界排名也從年初的194位竄升至54，收下ATP年度東山再起獎。

麥克唐納在2023年的墨爾本公園迎來生涯至今最重大的一場勝利，在澳網次輪以6：4、6：4、7：5橫掃帶傷上陣的衛冕冠軍納達爾（Rafael Nadal），同年在多倫多大師賽打進8強，世界排名躍升至37位是至今生涯最佳。

去年球季尾聲又再度掉出百名外的麥克唐納，10月曾來台參加海碩盃，在男單8強栽在澳洲沃爾頓（Adam Walton）拍下，他的羅馬尼亞裔女友馬提斯 （Maria Mateas）目前女單世界排名237，兩人曾在去年一同攜手出戰美網混雙，次輪不敵最後的冠軍、義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）。

另外，根據ATP官網指出，麥克唐納兒時偶像除「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）外，熱愛籃球的他也相當崇拜湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）、UCLA傳奇教頭伍登（John Wooden），且是相當死忠的金州勇士球迷。

相關請見：

台維斯盃美國隊》差點轉行當保險業務 奧運銀牌克拉吉塞克相隔6年來台踢館

台維斯盃美國隊》6座大滿貫冠軍+2面奧運銀牌 40歲前男雙球王拉姆資歷顯赫

台維斯盃美國隊》傳奇名將阿格西傾囊相授 吉隆而立之年破繭而出

台維斯盃美國隊》今年爆冷闖進澳網16強 20歲米克森放棄棒球有原因

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中