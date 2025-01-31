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台維斯盃美國隊》傳奇名將阿格西傾囊相授 吉隆而立之年破繭而出

2025/01/31 10:20

吉隆。（資料照，法新社）吉隆。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025台維斯盃世界組總決賽資格戰今在台北市網球中心點燃戰火，《自由體育》在開打前為讀者介紹此次美國隊成員，讓球迷在為台灣隊應援之際也能更加認識踢館的強敵陣容。

吉隆（Marcos Giron），ATP男單排名43，31歲。

在男單世界排名前100名的8位美國選手中，31歲的吉隆是最年長的一位，每年都有同胞後浪竄起，他在而立之年才首度於ATP巡迴賽封王、世界排名曾來到生涯新高的37位，很大一部分要歸功名將阿格西（Andre Agassi）。

兒時由母親在公園丟球給他練習揮拍時，吉隆從未想過未來會以眼前這顆約57公克的橡膠球維生，就算開始接受正規訓練後，他也未把成為世界前10、前50好手當作目標，「我沒有這種夢想，但每到了一個層級，站到場上後，我就相信自己可以擊敗眼前那位對手。」

吉隆在2014年奪得NCAA男單冠軍，同年投入職業賽場，萬事起頭難，他的生涯起點從傷病開始，2015年12月接受右側髖關節手術後，隔年2月再度動刀修復左髖關節唇撕裂，「其實有好幾次我都不想繼續打了，進行手術的時候我還算樂觀，但手術後需要克服不少挑戰慢慢讓排名回升，在那之後我花了約4年的時間才擠進世界前100名，」吉隆談起傷癒回歸的時光說，「我其實算是樂觀的人，也時常充滿能量，我不太會為自己感到難過，也不喜歡這麼做，唯一能做的就是努力解決問題、找到解決方案。」  

拿下NCAA冠軍那年，吉隆同時榮獲ITA全國最佳運動員獎，頒獎儀式在羅德島的紐波特（Newport）進行，相隔10年回到這裡，他在去年夏天以第2種子身份參賽，一路過關斬將在決賽擊敗新星米克森（Alex Michelsen），終於在ATP250等級的名人堂公開賽抱回生涯首座巡迴賽冠軍。

晉級路上的8強戰，吉隆的包廂曾出現一位熟悉的身影、前世界球王阿格西，兩人2020年在聖地牙哥初識，同年因柯達（Sebastian Korda）要到拉斯維加斯與阿格西訓練，吉隆跟著一同到當地練習，與這位傳奇名將結下緣分，隨後便時常透過訊息與電話得到阿格西傾囊相授。

吉隆形容，阿格西看比賽時就像透過放大鏡檢視，但又能非常宏觀地分析，很快就找出問題的癥結，「他發現我沒能找到適當的機會發揮自己的侵略性，他在反拍上也給我很多建議，幫助我進步不少。」

從小時候看著阿格西在美網決賽對決山普拉斯（Pete Sampras），到有幸獲得偶像提點，吉隆在拿下生涯首座金盃後，對阿格西道出感激，「他讓我能以全新的角度看待自己打球的方式，改變了我的生涯，如果我們4年前沒有認識，我不知道我是否能拿下冠軍，非常感謝他帶給我的幫助。」

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