晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》40歲的三屆塞揚強投薛哲 1年5.1億約轉戰藍鳥

2025/01/31 11:14

薛哲。（資料照，法新社）薛哲。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，三屆塞揚強投、現年40歲的薛哲（Max Scherzer），他將以1年1550萬美元合約（約新台幣5.1億）加盟多倫多藍鳥，展開生涯第18個賽季。

薛哲曾在2023年季後動椎間盤修復手術，去年直到6月23日（美國時間）才迎來賽季首場先發，加上遇到右肩疲勞、大腿後肌拉傷等傷勢，整季僅先發9場為生涯新低，交出2勝4敗、防禦率3.95的成績，共投43.1局。

薛哲生涯在大聯盟17個賽季，累積216勝112敗、平均防禦率3.16，生涯摘得三座塞揚獎、四座勝投王寶座、三屆國聯三振王。薛哲也是2019年國民隊、2023年遊騎兵隊的世界大賽冠軍成員。

《ESPN》指出，薛哲主要有5種球路，但他去年的三振率下滑至22.6％，比2023年的28％還低，也低於2021年、2022年至少30％三振率的水準。

雖然藍鳥隊在這個休賽季沒有搶到明星強打索托、日本新星佐佐木朗希等好手，藍鳥先前以5年9250萬美元（約新台幣30億）合約網羅左右開弓砲手桑坦德（Anthony Santander），如今再網羅薛哲，增添先發陣容深度。

薛哲將與藍鳥強投高斯曼（Kevin Gausman）、貝里歐斯（Jose Berrios）、巴西特（Chris Bassitt）、弗朗西斯（Bowden Francis）組成堅強的先發輪值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中