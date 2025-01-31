MLB》40歲的三屆塞揚強投薛哲 1年5.1億約轉戰藍鳥

薛哲。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，三屆塞揚強投、現年40歲的薛哲（Max Scherzer），他將以1年1550萬美元合約（約新台幣5.1億）加盟多倫多藍鳥，展開生涯第18個賽季。

薛哲曾在2023年季後動椎間盤修復手術，去年直到6月23日（美國時間）才迎來賽季首場先發，加上遇到右肩疲勞、大腿後肌拉傷等傷勢，整季僅先發9場為生涯新低，交出2勝4敗、防禦率3.95的成績，共投43.1局。

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薛哲生涯在大聯盟17個賽季，累積216勝112敗、平均防禦率3.16，生涯摘得三座塞揚獎、四座勝投王寶座、三屆國聯三振王。薛哲也是2019年國民隊、2023年遊騎兵隊的世界大賽冠軍成員。

《ESPN》指出，薛哲主要有5種球路，但他去年的三振率下滑至22.6％，比2023年的28％還低，也低於2021年、2022年至少30％三振率的水準。

雖然藍鳥隊在這個休賽季沒有搶到明星強打索托、日本新星佐佐木朗希等好手，藍鳥先前以5年9250萬美元（約新台幣30億）合約網羅左右開弓砲手桑坦德（Anthony Santander），如今再網羅薛哲，增添先發陣容深度。

薛哲將與藍鳥強投高斯曼（Kevin Gausman）、貝里歐斯（Jose Berrios）、巴西特（Chris Bassitt）、弗朗西斯（Bowden Francis）組成堅強的先發輪值。

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