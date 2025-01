MLB》還有1.4億約在身 37歲資深右投貝瑞瑟遭道奇DFA

貝瑞瑟。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇季後持續大補強,日前以1年1300萬美元網羅前國聯救援王葉茲(Kirby Yates),道奇為了清出40人名單空間,今天把37歲資深右投貝瑞瑟(Ryan Brasier)給指定讓渡(DFA)。

曾待過日職廣島鯉魚的貝瑞瑟,是2018年紅襪世界大賽冠軍成員,他在2023年賽季先是待在紅襪,他為紅襪出賽20場,其防禦率高達7.29,讓他在5月21日(美國時間)遭球隊釋出。貝瑞瑟在6月5日以小聯盟合約加入道奇,轉戰國聯賽場後回春,貝瑞瑟為道奇出賽39場,拿到2勝、10次中繼成功、1次救援成功,防禦率僅0.70。

貝瑞瑟在2024年2月8日以2年900萬美元合約續留道奇,上季他受到右小腿拉傷影響,整季出賽29場,拿到1勝、防禦率3.54,有6次中繼成功。貝瑞瑟在去年季後賽出賽8場,拿到1勝1敗、防禦率5,最後也隨道奇奪冠,收下生涯第二座世界大賽冠軍。

今年薪水為450萬美元(約新台幣1.4億)的貝瑞瑟,如今被道奇隊指定讓渡。貝瑞瑟效力道奇1年多期間,合計吃下66.2局、平均防禦率1.89,被打擊率1成69,每局被上壘率(WHIP)僅0.83。

