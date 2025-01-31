MLB》還有1.4億約在身 37歲資深右投貝瑞瑟遭道奇DFA

貝瑞瑟。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇季後持續大補強，日前以1年1300萬美元網羅前國聯救援王葉茲（Kirby Yates），道奇為了清出40人名單空間，今天把37歲資深右投貝瑞瑟（Ryan Brasier）給指定讓渡（DFA）。

曾待過日職廣島鯉魚的貝瑞瑟，是2018年紅襪世界大賽冠軍成員，他在2023年賽季先是待在紅襪，他為紅襪出賽20場，其防禦率高達7.29，讓他在5月21日（美國時間）遭球隊釋出。貝瑞瑟在6月5日以小聯盟合約加入道奇，轉戰國聯賽場後回春，貝瑞瑟為道奇出賽39場，拿到2勝、10次中繼成功、1次救援成功，防禦率僅0.70。

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貝瑞瑟在2024年2月8日以2年900萬美元合約續留道奇，上季他受到右小腿拉傷影響，整季出賽29場，拿到1勝、防禦率3.54，有6次中繼成功。貝瑞瑟在去年季後賽出賽8場，拿到1勝1敗、防禦率5，最後也隨道奇奪冠，收下生涯第二座世界大賽冠軍。

今年薪水為450萬美元（約新台幣1.4億）的貝瑞瑟，如今被道奇隊指定讓渡。貝瑞瑟效力道奇1年多期間，合計吃下66.2局、平均防禦率1.89，被打擊率1成69，每局被上壘率（WHIP）僅0.83。

The Los Angeles Dodgers have agreed to terms with RHP Kirby Yates on a one-year contract for $13 million. The Dodgers designated RHP Ryan Brasier for assignment to make room on the 40-man roster. — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） January 31, 2025

貝瑞瑟。（資料照，法新社）

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