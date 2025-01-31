NBA》明星賽替補名單出爐 溫班亞瑪、赫爾羅等人生涯首次入選

溫班亞瑪。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今天公布明星賽14名替補球員，包含馬刺「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、熱火「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）等新星，都是生涯首次入選明星賽。

西部明星隊的替補球員方面，溫班亞瑪、火箭隊土耳其籍中鋒森根（Alperen Sengun）、雷霆前鋒威廉斯（Jalen Williams）都是生涯首次進明星賽名單。湖人大前鋒A.戴維斯（Anthony Davis）、快艇球星哈登（James Harden）、灰熊大前鋒J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）、灰狼一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards），也都入選明星賽。

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東部明星隊的替補選手方面，赫爾羅、活塞後衛坎寧安（Cade Cunningham）、騎士前鋒莫布里（Evan Mobley）都是生涯第一次進明星賽名單。塞爾提克明星後衛J.布朗（ Jaylen Brown）、溜馬前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）、騎士後衛葛蘭德（Darius Garland）、公鹿後衛里拉德（Damian Lillard）。

NBA東、西部明星隊的先發球員日前已經公布，西部明星隊先發球員為金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）、湖人球星詹姆斯（LeBron James）、太陽杜蘭特（Kevin Durant）、雷霆少主吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）。

東部明星隊先發陣容由公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）領銜，搭配塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）、尼克湯斯（Karl-Anthony Towns），以及尼克布朗森（Jalen Brunson）和騎士米契爾（Donovan Mitchell）。

騎士隊目前以39勝9敗獨居全聯盟龍頭，是唯一有3名選手入選明星賽的球隊，包含米契爾、莫布里、葛蘭德。湖人、塞爾提克、雷霆、尼克各有2人入選明星賽。

今年的明星賽將在當地時間2月16日於金州勇士主場舉行，賽制也做大變動，將採取4隊、3場比賽的模式進行，3支球隊將會是由東、西部的全明星組成，每隊共8人，第4隊則由未來之星挑戰賽的獲勝球隊擔任。

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