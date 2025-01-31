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專訪》參加3聯盟選秀都落榜 夢想家翻譯陳逸無憾

2025/01/31 12:00

夢想家翻譯陳逸。（資料照，記者廖耀東攝）夢想家翻譯陳逸。（資料照，記者廖耀東攝）

記者盧養宣／專訪

將陳逸的名字加上關鍵字「籃球」丟進搜尋引擎，率先映入眼簾的是2023年PLG選秀體測完整紀錄影片，那是現在的他回想起來都覺得有點瘋狂的時期。追夢雖然未果，至少留下痕跡。

陳逸的母親是韓國人，台韓混血的他因父親工作關係，出生三個月後就舉家搬到上海，談起與籃球的緣分，他說，「小時候家裡買了小型溜滑梯與籃球架，根據我媽的說法，我走第一步是坐在溜滑梯底端用手撐起籃球站起來的。」

籃球成為陳逸生活中不可或缺的一部分，高中畢業後，他因肩膀脫臼過5次，斷了美國大學籃球夢，進入喬治華盛頓大學主修運動管理，希望未來能投入相關產業。

疫情改變不少人的人生，對陳逸亦然。2020年他因疫情返台遠距上課，因緣際會進入夢想家成為實習生，當起球隊管理，除與當時主場在彰化的團隊建立起革命情感，球員練完球後，他也時常與制服組成員在場上切磋。

助理教練賴柏霖看見陳逸的潛力與熱情，鼓勵他參加職籃選秀、給自己一個機會，「講難聽一點就是手癢，還是想繼續打球，當時覺得能把最喜歡做的事情當職業是無比快樂的事情。」

回美國取得碩士學位、完成與母親的約定後，陳逸在2023年回台，由於過去都在上海求學，他沒有母校球隊可以一同練球，只能在河堤旁的籃球場苦練，練到中暑是家常便飯，隨後才在曾任職籃隊醫的邱召帆「阿龐師」介紹下到文化大學跟隨羅興樑教練練球，他說，「現在想想也滿瘋的。」

那年陳逸一口氣參加PLG、T1、SBL三聯盟選秀，最後全數落榜，他坦言難免失望，但很快便轉念，「我受過傷，能再有機會打球，不管有沒有上，都是多的。」

落榜後，陳逸眼前有3個選項，去職業球隊當練習生、或者重返校園當學生運動員，他認清現實，直接投入職場，「打球不可能打一輩子，但我還是想要進入職籃產業，其他兩個選項不是往後退一步，不然就是原地踏步，所以我選擇往前走。」

陳逸當年在夢想家擔任管理期間，每天都要開車載洋將往返球場與宿舍，問他最熟的洋將，他說，「應該是塔克老師，我們每天都在車上瞎聊兩個小時，那時候在彰化大家都住一起，他們有什麼事都會找我。」

夢想家現在主場位於台中，不少洋將也都有家庭，住在球隊安排的公寓，但由於語言問題，日常上還是有不少需要陳逸協助的地方，「像大B（高柏鎧），他去台北參加國家隊集訓的時候，隱形眼鏡沒了也是打給我。」

台灣大多數球隊聘請外籍教練，本土球員若英文能力佳，能為翻譯省掉不少精力，談及陣中球員英文能力，陳逸反應極大地說，「憑良心講，我的翻譯工作應該比其他球隊輕鬆很多，我們有簡浩，憲哥（張宗憲）、Jay（陳振傑）、小馬（馬建豪）都是留美的，輪替主力基本上英文都沒問題。」

進步最多的球員呢？陳逸點名控衛林俊吉，爆料過去朱利爾斯執教時期，有時候教練叫林俊吉時，他會沒反應。陳逸隨後為林俊吉解釋，「因為我們都叫他『阿吉』，但教練那時候叫他Instagram上的名字『Luka』，所以他才會沒反應。」現任教頭皮爾曼不僅直接叫「阿吉」，陳逸透露，林俊吉現在已能自行與教練溝通，「應該聽得懂90%。」

陳逸是皮爾曼相處最密切的人，在他眼裡，這位來自澳洲的教頭性格溫和，不曾有欣喜若狂或極度憤怒的時刻，去年12月8日，夢想家在新莊體育館以89：121不敵新北國王，皮爾曼因比出中指吞下技術犯規，事後遭開罰3萬台幣。陳逸說，那是他看過皮爾曼最生氣的一次，「可能身為教練站到場上就會想要保護球員。」

24歲的陳逸看上去比實際年齡成熟，他也自嘲「我只是長得比較老」，談吐與外表一樣超齡，也成功贏得皮爾曼信任，這位澳籍主帥對他讚譽有加，「信任翻譯很重要，他是我在夢想家執教生涯很重要的一部分，我覺得他完全低估自己的價值。」

皮爾曼透露，兩人時常針對中、英文翻譯上字詞選擇的精準度交流，包括有時會運用到澳洲英語裡專有的片語，事實上，陳逸的手機備忘錄裡自建「維基百科」，上面詳列籃球相關術語的中、英語對照。

做功課是陳逸日常的一部分，訪談到了尾聲，被問及若有學生未來也想進入職業球團當翻譯，會給什麼樣的建議時，他拿起準備好的筆記說，「我認為翻譯是總教練的延伸，本土球員聽不懂教練講什麼，只聽得懂你講什麼，所以一定要清楚表達，像半個教練，熱情是一回事，但懂籃球是最基本的，教練講戰術，你戰術都不知道怎麼跑，那你一定解釋得不清楚，然後中、英文的術語一定要會，不會的話就要多聽轉播。」

陳逸每場賽前都會協助夢想家球員投籃熱身，還會想回去打球嗎？他堅定回答：「不會」。他說，「當初會參加選秀就是不想要有遺憾，不想要疑惑自己能不能，試過了之後，我知道不能就是不能，我試過了那我就可以接受，沒試過的話就無法接受，自己這一關過不去。」

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