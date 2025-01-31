專訪》從留美工程碩士到領航猿助理教練 柯煥為：人生不要隨便亂發誓（上）

桃園領航猿助理教練柯煥為。（資料照，記者塗建榮攝）

記者盧養宣／專訪

「去美國念書後，我就覺得英文好可怕，發誓絕對不要做跟英文有關的工作。」大學、研究所讀工程，柯煥為始終無法放下心愛的籃球，現在不僅是桃園領航猿助理教練，也是球隊翻譯，他笑說，「所以人真的不要隨便亂發誓。」

籃球素人成職業隊助理教練 「想知道自己的極限」

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柯煥為以「無聊」形容自己的過去，他就讀籃球名校金華國中，校隊資歷卻只有一個禮拜，「我很愛打籃球，但國一加入籃球隊一個禮拜就退隊了，那時候我成績不錯，但籃球隊太操，我覺得如果投入太多時間在上面成績可能會掉。」

柯煥為後來考上政大附中，隨後進入台灣大學生物環境系統工程學系、取得天普大學環境工程碩士學位，他說「自己滿願意唸書的」，所以決定只把籃球當休閒娛樂，只是沒想到繞了一大圈，最終仍以籃球為業。

擔任台大生工系系籃隊長期間，柯煥為開始接觸籃球相關戰術與數據，並結識時任台大男籃總教練楊致寬，學成歸國後，他加入楊致寬的團隊，為UBA輔仁大學、SBL台銀隊進行數據分析。

2020年PLG成立，璞園兵分兩路，顏行書接下SBL璞園教頭，尋找教練團成員時，問了曾同為輔大助理教練的楊致寬有無推薦人選，柯煥為成為當年顏行書教練團唯一成員。

「那時候我快嚇死了，根本是人生最可怕的一個禮拜，工作的時候還會發抖，」不是科班出身、從沒打過甲組籃球，從幕後的數據分析師成為職業隊的助理教練，且是球季開打前一個禮拜才到職，柯煥為說，當時就像進入一個不可思議的世界，與原本只能在電視上看到的教練、球員一起工作，「會接下這個挑戰，也是想知道自己的極限在哪裡。」

突然也成為自己口中「電視裡的人」，柯煥為說，當時因為教練團成員只有他一人，不僅工作繁重，加上顏行書身兼莊敬高職籃球隊教頭，有時客場比賽無法及時到場還會請他先帶領球員訓練。

球員會聽一個沒打過球的教練指令嗎？柯煥為坦言，「球員不會頂撞我，但可能就會不太想理我、懶懶的，有些比較資深的球員像溫立煌，就會幫我跟學弟說：『教練怎麼講你就怎麼做』，滿感謝他的。」

覺得「英文好可怕」卻成球隊翻譯

柯煥為大學、研究所都念工程，他說，因為自己喜歡建築、設計。當初設定過未來的出路嗎？他如此回應，「我去了美國之後，覺得英文好可怕，那時候就跟自己發誓，不要做跟英文相關的工作。」

柯煥為說，其實自己英文能力不算特別出色，赴美深造是想給自己挑戰，他在璞園時期一人身兼多職，畢竟教練團成員只有他一人，是當翻譯的開端。為什麼覺得英文可怕？「我覺得自己想法滿多的，想要做的東西很多，但所有想做的東西碰到英文就會有隔閡，無法百分之百發表、抒發自己的看法。」但柯煥為坦言，當初能受顏行書青睞、進入這行，可能也與自己的英文能力有關，才能在競爭者中脫穎而出，「所以人真的不要隨便亂發誓。」

談起在領航猿的翻譯工作，柯煥為感謝西班牙籍主帥卡米諾斯的貼心，「卡總會講一段就停下來讓我翻譯，不會像有些教練可能會講一次全部講完，他有時跟球員講話要引用歌詞、格言，也都會先跟我講，讓我先查相關資料，像他之前引用過阿姆的歌詞、孫子兵法。」

翻譯講求臨機應變的能力，柯煥為說，尤其是輸球、吵架時，不同語言之間存在不同意見時，相當考驗智慧，「人跟人之間的關係是最難的。」他提起翻譯生涯一次劍拔弩張的時刻，當時練球有本土球員與卡總的想法有出入，「那個球員一直碎碎念，其實卡總聽不懂、也不知道是在講他，但那個球員講到關鍵字『西班牙』，卡總聽得懂就爆炸了，很生氣問我他剛剛到底在講什麼，所有人都在看我，我真的這輩子腦筋沒有動那麼快過，還好有翻出一個讓所有人安全下庄的說法，沒有讓衝突擴大。」

領航猿洋將生活起居由管理負責，柯煥為不需兼任「保母」角色，但他分享球隊找洋將哲學，「我們跟其他隊比較不同的是，找洋將也會稍微打聽一下他們的個性、場下的習慣，家庭狀況等等。」他透露，去年有次球隊要到南部比賽，因為塞車沒趕上高鐵，葛拉漢、瓊斯等洋將只能在星期五晚上擠自由座，卻絲毫沒有半句怨言，「有的洋將說不定就直接打電話給高層了。」

柯煥為隨後提到，球隊與洋將長期配合，對當家一哥盧峻翔的成長有一定幫助，「像是去年的沃許本，也是續留第二季後跟他配合得很好，還有這一季的葛拉漢、伯朗，都是合作超過一年，盧峻翔以前個人能力雖然好，比較是自己得分型的，但跟洋將配合後開始產生不一樣的化學效應，傳球慢慢進化，也變得更不容易防守。」

這是以助理教練角度看盧峻翔，以翻譯的角度，不得不提去年盧峻翔在東超出戰生力啤酒人賽後全程以英文受訪、「技驚四座」的一幕，柯煥為說，盧峻翔在英文老師一對一指導下確實進步不少，「他在璞園的時候，連『left』是『左』、『right』是『右』都不知道，現在可以講到這樣已經很厲害了，他也是學東西學很快的人。」

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