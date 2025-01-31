專訪》從留美工程碩士到領航猿助理教練 柯煥為：人生不要隨便亂發誓（下）

桃園領航猿助理教練柯煥為（左）。（資料照，記者塗建榮攝）

記者盧養宣／專訪

「去美國念書後，我就覺得英文好可怕，發誓絕對不要做跟英文有關的工作。」大學、研究所讀工程，柯煥為始終無法放下心愛的籃球，現在不僅是桃園領航猿助理教練，也是球隊翻譯，他笑說，「所以人真的不要隨便亂發誓。」

千里馬總需伯樂 幸運遇見卡總

幸運，是柯煥為訪談過程不斷提到的2個字，其中一份幸運，就是遇見卡米諾斯。他說，卡總重視工作與生活的平衡，不會將訓練時間拉得太長，做事非常有效率，更重要的是，卡總將團隊每個人放在對的位置上，「我從來沒想過我做的資料與分析，能發揮這麼大的效果，卡總對我提供的數據不會照單全收，會不斷問我問題，把我的潛能激發出來，所以贏球的時候，我也滿有成就感的。」

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柯煥為同時是一間數據分析公司創辦人，合作客戶包括WSBL球隊，他透露，卡總有時也會使用公司的資料庫，「算是幫我免費測試。」柯煥為也替領航猿建了一組專屬球隊的數據系統，在數據能即時呈現下，更快找到問題。

領航猿在卡米諾斯帶領下，團隊分工精細，不過柯煥為說，卡總堅持有些比賽由他自己來操刀剪輯，「有些賽後的檢討影片，他不會讓我們幫忙剪，因為覺得要跟球員講什麼，他最清楚。」

私底下的卡總則是喜歡到處探險、體驗當地生活的人，柯煥為分享，世界盃籃球賽在印尼舉行時，卡總曾帶他到當地認識西班牙國家隊教練團成員，心存感激的同時，他也忍不住爆料，「他一直邀我到處陪他走一走，我想說，走就走啊，結果沒想到他走超快，我只能在後面緊緊跟著他，我一個台北人第一次被嫌走路慢，還是被慢活的西班牙人嫌。」

至於不少球迷認為卡米諾斯適合當台灣男籃主帥，柯煥為則說，自己當然也希望看到卡總執掌國家隊兵符，「但現在還不是時候，我覺得卡總能在領航猿這麼成功，是因為球隊上下都非常支持他，他是想法很多的教練，剛好球隊很願意執行他的想法、高層願意放手讓他去做。」

興趣當工作不嫌累 籃球就是一切

職涯至今最有成就感的瞬間，柯煥為給了兩個答案，一是上季領航猿在PLG季後賽首輪陷入1：2落後之下逆轉新竹攻城獅，他回憶，當時賽程打一休一，比完賽回家徹夜未眠，研究可行策略供隔日練球使用，「卡總平常是十點就要睡覺的人，所以凌晨一點就跟我說他要去睡了，結果可能輸球也睡不著，四點就爬起來，我才剛好要補眠，只好繼續跟他討論。」

另外就是東超賽事，受訪當時3勝0敗未嘗敗績，柯煥為對於球隊的表現感動不已，「我們很認真看待這個比賽，因為對東超的對手更不熟悉，情蒐更加全面，如何防守、進攻賽前都經過演練，當比賽照你的計畫去走，球員又打得很好的時候，真的會很有成就感。」

如果淘汰攻城獅闖進總冠軍賽如此難忘，最後不敵新北國王會遺憾嗎？柯煥為說，「那個系列賽我們用了很多新的策略，若一次關鍵二選一時，選了另外一個策略，或許整個系列賽的走向會不一樣，但如果再來一次，我們應該還是會做相同的選擇。所以也不會覺得遺憾，該做的都已經做了，剩下的就是看球員的表現，我不會覺得我有什麼沒做到的。」

就算夠幸運，也要配上足夠的努力，兩者缺一不可，被問及給後進的建議時，柯煥為語氣嚴肅不少，「這幾年每年都有人來找我學分析，但我真的教到很不爽，看到很多人來來去去，來了學一學又跑掉。」

曾覺得「英文好可怕」的他說，想進入產業，英文能力會是很大的優勢，「我覺得運動產業裡面英文好的還是算少數，然後，一開始不要覺得要有回報，要負責任，先好好學習，如果有實力，總有一天會等到機會。」

「籃球對我而言就是一切，」從金華國中校隊一個禮拜資歷，到成為職籃球隊助理教練，柯煥為說，「這幾年做分析，讓我每年對籃球都有不同的看法，籃球在我的世界裡又變得更有趣了，至少到現在熱情都還沒消退。」

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