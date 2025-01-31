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經典賽》前年歐錦賽奪冠後 西班牙隊教頭續任、將率隊來台拚正賽資格

2025/01/31 11:56

西班牙總教練普拉達。（圖片取自社群媒體X）西班牙總教練普拉達。（圖片取自社群媒體X）

〔記者林宥辰／綜合報導〕前年歐洲棒球錦標賽，西班牙隊靠著中美洲歸化好手為主的陣容勇奪冠軍，緊接著要備戰在台灣舉行的經典賽資格賽。今西班牙皇家棒壘聯合會宣布，帶領成棒隊的總教練普拉達（Nelson Prada）續任。

普拉達今年48歲、出身古巴，選手時代就效力西班牙隊，教練生涯則曾執教美職體系小聯盟隊伍。除了普拉達，西班牙隊這次資格賽教練團陣容多半都沒有變動，還新增今年僅23歲、西班牙出生的牛棚教練多明奎茲（Eduardo Dominguez），他曾在2021年短暫效力道奇隊小聯盟體系。

西班牙隊教練陣容底定，但邀約選手卻面臨不順，繼前大聯盟好手E.赫南德茲（Elier Hernandez）因所屬的日職讀賣巨人隊未放行後，23歲紅人隊內野好手馬提（Noelvi Marte）也宣告不打。

媒體報導，馬提所屬的紅人隊原本放行他打經典賽資格賽，但馬提考量希望爭取開季名單，決定留在球隊參與春訓。

經典賽資格賽A組賽事，2月21至25日將在台北舉行，A組除了地主台灣以外，還有和尼加拉瓜、西班牙和南非。資格賽採單循環，小組賽第一直接晉級會內賽，小組第二與第三再進行一場比賽，該場勝者晉級會內賽。

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