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MLB》水原請求減刑、怨薪水低 美國檢方反駁：用大谷的錢付房租

2025/01/31 14:00

大谷翔平（左）、水原一平（右）。（資料照，法新社）大谷翔平（左）、水原一平（右）。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平遭前任專屬翻譯水原一平竊取近1700萬美元，讓水原涉及銀行詐欺重罪等罪名遭到起訴，美國檢方主張求刑4年9個月的徒刑。水原曾向法官聲稱早有賭博成癮的問題，但根據《ESPN》報導，美國檢方指稱，沒有任何證據顯示水原在竊走大谷的銀行帳戶金錢之前，就染有賭癮。

水原一平的辯護律師G.佛里曼（Michael G. Freedman）日前提交給美國地方法官的一封信，希望能減刑18個月。水原稱為大谷翔平的工作時間，幾乎沒有休息時間、薪水也很低，包含必須住在大谷住家的附近，還要在休賽季隨大谷前往日本時租房，這些花費讓他很難維持生計，還把自己的犯罪歸咎於「長期」的賭博成癮，稱自己每週去賭場4至5次。

《ESPN》報導，美國檢方在當地時間週四提交的法庭文件中表示，「所有被告在被判刑時都聲稱自己懊悔，但法院必須回答的問題是，被告是否真正懊悔，還是只是因為被抓到才感到後悔。」

美國檢方指出，調查中僅發現「極少證據」顯示水原一瓶曾有合法賭博，調查人員曾審查全美30多家賭場，唯一發現的證據是，被告（水原一平）曾在2008年在某個週末於一間賭場花費200美元。

根據美國檢方的指稱，水原曾在2018年註冊美國賭博公司「FanDuel」的帳戶，卻從未在該平台下注。水原直到2023年使用另一間美國賭博公司「DraftKings」進行投注，而在那個時候的水原「已經從大谷翔平先生那裡盜取數百萬美元。」其他證據顯示，水原一平下注的金額，從5美元至1400美元不等，投注項目包含NBA、NHL、足球、以及大學棒球。

水原一平（左）。（資料照，美聯社）水原一平（左）。（資料照，美聯社）

美國檢方主張，水原一平並未如像他聲稱那樣背負「巨額債務」，導致他不得不從大谷翔平那裏竊取金錢。檢方指出，水原一平在2021年9月進行首次詐騙匯款時，就從大谷的銀行帳戶中盜取4萬美元，水原當時的支票帳戶仍有超過3.4萬美元的存款，「（水原）原本可以用自己的金錢支付給組頭，但他選擇從大谷翔平先生那偷錢。」檢方寫道。

美國檢方指出，水原一平從組頭和「DraftKings」贏得的資金存進他的個人帳戶，並且無意償還給大谷。

對於水原一平聲稱由於要住在大谷附近、要支付高額租金，還稱自己像是月光族。美國檢方反駁這不是真的，還提交銀行對帳單作為證據，顯示水原「一直使用大谷翔平的簽帳卡支付房租」，而大谷本人「對此毫不知情，也未曾授權」。

「他根本沒有開銷。」檢方寫道，「他沒有貸款、車貸、任何的房租負擔。」檢方還提到，大谷翔平還贈送水原一輛保時捷轎車給他開。

水原一平。（資料照，美聯社）水原一平。（資料照，美聯社）

檢方在這份文件的結尾時強調，必須判處被告長時間監禁，再次對水原求刑4年9個月、且必須賠償大谷翔平超過1600萬美元，以及向美國國稅局支付110萬美元。

檢方寫道，水原因其詐騙行為和謊言受到國際關注，而感到羞愧。檢方指控水原從未展現真正的悔意，而是試圖「為自己從大谷先生那竊取數百萬美元的行為找藉口。」

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