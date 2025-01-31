羽球》曾陷貪污的日本羽協財政惡化 渡邊勇大說明退出國家隊的考量

渡邊勇大（後）。（資料照，法新社）



林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本羽協日前公布2025年國家隊陣容名單，卻沒有兩屆奧運銅牌的混雙名將渡邊勇大。這位27歲好手昨天透過社群媒體Instagram說明，由於日本羽協的財政狀況欠佳，世界排名較低的選手只能「自費參賽」，而且國家隊有各種限制，可能會影響贊助商活動，進而影響籌措參賽費用，因此才決定辭退國家隊。

日本羽協在2022年發生前職員涉貪680萬日圓（約新台幣148萬）公帑事件，讓日本羽協因此改制。日媒《日刊體育》報導，日本羽協的強化預算比起前一個年度少了約5億日圓，因此從去年9月起，除了部分選手外，其他選手只能自費參加國際比賽。

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渡邊勇大昨天在IG發文說，2025年的日本國家隊，分為「協會派遣」和「非協會派遣」兩個組。若是沒有進入「協會派遣」，選手與所屬球隊要自行負擔遠征參賽費用。渡邊勇大提到日本羽協把他分在「非協會派遣」的組別，「協會派遣」組的名單預計每年會調整數次，也有可能不會變動。

渡邊勇大指出，2024年巴黎奧運結束後，「我自費參加許多國際比賽，看到實際花費的金額，深刻感受到要持續參賽是一件相當不容易的事情。」渡邊勇大也感謝日本羽協、所屬球隊、贊助商以及許多人的支持。

渡邊勇大指出，作為日本國家隊參加活動時，無論是比賽服裝還是其他相關的事情，都會面臨各種限制，他認為若在目標不明確的情況下接受這些限制，會影響到媒體曝光度、贊助商活動、以及國內外的各種活動等等，進而影響籌措參賽費用的機會。渡邊勇大說，經過綜合考量後，才決定退出國家隊。

渡邊勇大在2021年東京奧運、2024年巴黎奧運攜手東野有紗奪下銅牌，兩人去年打完日本公開賽後拆夥。渡邊勇大改搭19歲小將田口真彩。

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