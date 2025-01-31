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MLB》休賽季才獲大聯盟合約 前桃猿洋投狂威如今遭大都會DFA

2025/01/31 15:09

狂威去年季後與大都會簽大聯盟合約，如今遭指定讓渡。（圖片取自大都會官方社群媒體X）狂威去年季後與大都會簽大聯盟合約，如今遭指定讓渡。（圖片取自大都會官方社群媒體X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會今天以1年450萬美元合約（約新台幣1.4億元），外帶50萬美元的激勵獎金，簽回33歲後援投手史坦內克（Ryne Stanek）。大都會為了清出40人名單空間，把前中職樂天桃猿洋投狂威（Dylan Covey）給DFA。

狂威曾在2021年、2022年效力桃猿隊，他在2023年與道奇簽小聯盟合約，並在5月18日升上大聯盟，這是狂威相隔965天重回大聯盟舞台。但狂威僅為道奇出賽1場就遭到指定讓渡，之後轉戰費城人隊。

狂威在2023年為費城人出賽28場，交出1勝3敗、防禦率3.69的成績。狂威去年受到右肩傷勢影響，一度被放進60天傷病名單，整季只待在費城人小聯盟體系，沒有升上大聯盟舞台。狂威休賽季選擇成為自由球員，並在去年10月31日與大都會簽下1年的大聯盟合約。

如今大都會簽下史坦內克後，為了清出40人名單空間，因此把狂威給DFA。根據《美聯社》先前的報導提到，狂威在大聯盟的時候可以拿到85萬美元薪水，若待在小聯盟只能拿35萬美元薪水。

史坦內克。（資料照，法新社）史坦內克。（資料照，法新社）

史坦內克是2022年太空人世界大賽冠軍成員，他在上季待過水手和大都會，整季出賽63場都是後援，戰績7勝3敗、防禦率4.88，有17次中繼成功、7次救援成功。不過，史坦內克為大都會出賽17場，其防禦率是偏高的6.06。

史坦內克在去年球季後段逐漸回穩，並成為大都會在季後賽的重要牛棚角色。史坦內克在去年季後賽出賽7場，拿到1勝、防禦率3.38，另有2次中繼成功，共投8局失3分。此外，史坦內克上季最快丟到100.6英里（約161.9公里），搭配指叉球、滑球等球種做運用。

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